嘉義石棹櫻之道花況正佳 賞櫻客絡繹不絕

嘉義石棹「櫻之道」的花況進入滿開期。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/03 09:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉中和村石棹「櫻之道」昭和櫻盛開，花況正佳，賞櫻客絡繹於途，夜間茶席更是座無虛席，中和村長洪銀盛表示，最佳賞櫻期只剩幾天，敬請保握這個週末假日上山觀賞，而石棹「長青居」民宿的紫藤今年花期略晚，大概再一個星期才會明顯綻開。

洪銀盛指出，「櫻之道」昭和櫻經這幾年細心照料，櫻花樹已逐漸茁壯成林，滿開時美不勝收，搭配茶園景致，遊客讚說「茶園櫻花」真的太美了，但目前正值春茶發芽期，為避免影響到茶樹的生長，請遊客不用進入茶園內拍照。

林姓遊客說，石棹「櫻之道」這兩年強推賞夜櫻行程，但事實上，黃昏時的櫻花也相當漂亮，可以拍出許多不同角度的夕陽櫻花美景，建議可以早點上山觀賞夕照櫻花再接著欣賞夜櫻，感受櫻花各種不同的迷人風情。

「櫻花達人」黃源明表示，石棹地區滿山遍野的昭和櫻已進入滿開期，再過幾天就要「謝幕」了，預計下個週末假日賞櫻焦點就要整個移至阿里山國家森林遊樂區。

梅山鄉太和村樟樹湖嘉169縣道11.5公里處有個竹林彎道，粉紅色系的昭和櫻盛開，間雜著一棵紅色緋寒櫻，加上幾棵綻放白色花朵的杏花，粉紅櫻花與白花相映成趣，再結合竹林特色，顯得與眾不同，也是路過遊客賞花嬌點之一。

嘉義石棹「櫻之道」的花況進入滿開期。（記者蔡宗勳攝）

嘉義石棹「櫻之道」步道櫻花令人流連忘返。（記者蔡宗勳攝）

嘉義石棹「櫻之道」的櫻花夕陽。（記者蔡宗勳攝）

嘉義石棹「櫻之道」昭和櫻滿開。（記者蔡宗勳攝）

嘉義石棹「櫻之道」的迷人夜櫻茶席。（林玉惠提供）

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