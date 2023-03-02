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    涉傳訊恐嚇 嘉市國民黨議員蘇澤峰、陳家平和解後出庭

    嘉市議員蘇澤峰（左）今天下午到嘉義地檢署出庭。（記者丁偉杰攝）

    嘉市議員蘇澤峰（左）今天下午到嘉義地檢署出庭。（記者丁偉杰攝）

    2023/03/02 16:51

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨嘉義市議員蘇澤峰日前遭同黨議員陳家平控告恐嚇案，事後雙方認為是傳LINE而引發誤會事件，已達成和解。檢方今天下午傳喚2人出庭，陳家平庭後受訪說，他與蘇澤峰無冤仇，蘇已公開向他道歉，他選擇無條件原諒對方，並為蘇向檢方求情不起訴處分，蘇向檢方坦承是酒後失言所為，蘇訊後請回。

    本事件起源於上月22日深夜，蘇澤峰在「嘉義市政府媒體採訪行程（第11屆議員）」群組疑似傳訊恐嚇陳家平，相關訊息遭截圖，事後陳家平向警方報案，對蘇提告恐嚇。媒體當時向蘇澤峰求證時，蘇稱陳家平在外界講他和其他議員的私事，卻都是「無影的代誌」，當時他的手機由司機保管，其司機以語音輸入文字，其中原本講「開嗆」，卻辨識成「開槍」而傳出。

    整起事件後來出現轉折，蘇澤峰與陳家平釐清誤會後，上月24日蘇與陳在嘉市議長陳姿妏服務處達成和解，蘇向陳當面道歉，陳願無條件撤回刑事恐嚇告訴，並拋棄民事追究責任及請求。

    由於恐嚇罪責屬「非告訴乃論之罪」，即所謂的公訴罪，事發後嘉市警方報請嘉義地檢署由檢察官侯德人指揮偵辦。蘇澤峰今天經警方偵訊後，隨後由檢方進行複訊。

    據了解，蘇澤峰向檢方坦承LINE訊息是酒後失言所為，並非原先所稱係司機所寫；陳家平向檢方表示知悉蘇的個性，未因此訊息而感受威脅，他選擇原諒蘇。

    法界人士說，恐嚇罪構成要件之一，為使人心中產生畏懼而有不安，若檢方認定「犯罪嫌疑不足」可能給予不起訴處分。

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    嘉市議員陳家平今天下午出庭後步出嘉義地檢署。（記者丁偉杰攝）

    嘉市議員陳家平今天下午出庭後步出嘉義地檢署。（記者丁偉杰攝）

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