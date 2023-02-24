嘉義市議員蘇澤峰LINE群組傳訊「開槍」 陳家平報案告恐嚇

嘉義市議員陳家平（左）對嘉義市議員蘇澤峰（右）提告恐嚇。（記者林宜樟攝）

2023/02/24 12:26

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕近日LINE群組流傳嘉義市議員蘇澤峰於前天（22日）深夜在「嘉義市政府媒體採訪行程（第11屆議員）」群組，疑似傳訊恐嚇市議員陳家平，相關訊息被截圖，陳家平昨天已向警方報案，對蘇提告恐嚇，蘇澤峰今天澄清指出，當時他的手機由司機保管，其司機以語音輸入文字，其中原本講「開嗆」，辨識成「開槍」，此事他將依司法程序進行說明。

上一屆議會蘇澤峰曾任副議長，尋求連任的議長莊豐安在議員選舉落敗，打亂正副議長佈局，改推蘇澤峰與陳姿妏競逐本屆議長寶座，最後結果由陳姿妏以1票之差選上議長。這次傳出議員之間疑似恐嚇、提告風波，是否為正副議長選舉落幕後的風波未息，有待司法單位釐清。

蘇澤峰澄清：司機講「開嗆」卻辨識成「開槍」傳出

蘇澤峰說，最近有許多人向他告知，指陳家平在外界講他和其他議員的私事，但都是「無影的代誌」；22日晚間他與友人聚會時，又有人向他詢問此事，他打電話給陳家平，要陳不要再亂講這些非事實的內容，陳回稱「我沒有講」，並說隔天要開記者會澄清，他告訴陳「有說就有說，沒有的事不要亂講」，後來結束通話。

蘇澤峰說，電話打完後，他將手機交給司機，因司機聽到他與陳家平談及此事，對此頗為不平，約11點半左右拿他的手機打LINE給陳家平，當時陳未接，司機便在「嘉義市政府媒體採訪行程（第11屆議員）」群組傳訊，因以語音輸入，其中原本講「開嗆」，卻辨識成「開槍」文字傳出，隨後就退群。

蘇澤峰說，隔天許多人向他問訊息內容和退群一事，他一開始還一頭霧水，向司機瞭解情況後才知原委，他會依司法程序說明清楚。

陳家平回應說，蘇澤峰在公開群組傳訊，內容涉及恐嚇，且不只針對他，還有其他人，他不能容許家人生命受到威脅。如果說善良正直就是任人打壓，那他一定要站出來，為了自己也為了許多跟他一樣的人站出來，身為民代應為民表率，戮力為民服務，為民喉舌，他譴責暴力行為，經與律師討論後，昨已向警方報案，對蘇提告恐嚇。

嘉義市警局第一分局表示，偵查隊已接獲陳家平報案，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。陳家平已申請隨扈，確保人身安全。

蘇澤峰說，群組內的訊息是司機傳出。（民眾提供）

蘇澤峰稱，司機原本要傳「開嗆」，因用語音辨識，卻辨識成「開槍」而傳出。（民眾提供）

陳家平在群組內回應。（民眾提供）

陳家平在群組內回應。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法