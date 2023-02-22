嘉義市228事件76週年追思紀念會 家屬呼籲拆除中正紀念堂蔣介石銅像

嘉義市各界今天在全國第一座228紀念碑前獻花追思228受難者。（記者王善嬿攝）

2023/02/22 12:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕228前夕，嘉義市各界今天在全國第一座228紀念碑前，舉行「228事件76週年追思紀念會」，嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等人出席。江榮森代表家屬致詞時建議，228事件真相經調查逐漸浮出，然而第一元凶蔣介石，還未受到應有制裁，且其銅像至今仍豎立於中正紀念堂，希望執政黨政府早日拆除銅像，實現轉型正義。

江榮森今提出3點建議，首先為228事件真相持續調查並讓社會大眾知道，再者，全國有許多受害者，卻沒有一個加害者出來對此事件負責，228事件紀念基金會已將元凶抓出來，但這些加害人尚未獲得制裁，應朝此目標努力，第三，228事件第一元凶蔣介石的銅像，至今仍豎立於中正紀念堂、桃園慈湖紀念園區，呼籲執政黨政府早日拆除蔣介石銅像。

228事件76週年追思紀念會今天上午9點半，由愛樂合唱團演唱揭開序幕，由台灣基督長老教會民雄教會牧師黃智鴻率眾默哀、祝禱，隨後由黃敏惠、陳姿妏、江榮森與與會地方人士、民眾向受難者獻花追思。

黃敏惠表示，透過追思紀念會讓大家記取歷史教訓，未來大家秉持更多愛及公義，讓民眾在台灣這塊土地安居樂業、更和平；感謝先賢追求民主、自由，在法治制度建立之下追求公義，各界今天聚集在228紀念碑前追思、緬懷先賢過去為爭取民主、自由的貢獻，也希望藉此撫慰受難者家屬心靈。

黃敏惠說，228事件距今已經76年，是家屬的痛，更是台灣社會最大的傷痛，嘉義地區是228事件中受矚目地方，希望大家除追思、緬懷受難者，也能一起以愛與和平迎向未來。

陳姿妏說，擔任民意代表後更深體會228事件，也有許多人持續關心228事件後續及受難者家屬，每年各界聚集在228紀念碑前不分黨派、不分彼此，紀念曾為爭取自由、和平而捐軀的無名英雄，時間會過去但歷史記憶留在人民心中，希望大家珍惜擁有可貴的民主、自由。

228受難者家屬今獻花緬懷228事件受難者。（記者王善嬿攝）

嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森今代表家屬提出包括拆除蔣介石銅像等3點建議。（記者王善嬿攝）

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