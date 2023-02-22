嘉義市228事件76週年追思紀念會 家屬呼籲拆除中正紀念堂蔣介石銅像
〔記者王善嬿／嘉義報導〕228前夕，嘉義市各界今天在全國第一座228紀念碑前，舉行「228事件76週年追思紀念會」，嘉義市長黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、嘉義市228紀念文教基金會董事長江榮森等人出席。江榮森代表家屬致詞時建議，228事件真相經調查逐漸浮出，然而第一元凶蔣介石，還未受到應有制裁，且其銅像至今仍豎立於中正紀念堂，希望執政黨政府早日拆除銅像，實現轉型正義。
江榮森今提出3點建議，首先為228事件真相持續調查並讓社會大眾知道，再者，全國有許多受害者，卻沒有一個加害者出來對此事件負責，228事件紀念基金會已將元凶抓出來，但這些加害人尚未獲得制裁，應朝此目標努力，第三，228事件第一元凶蔣介石的銅像，至今仍豎立於中正紀念堂、桃園慈湖紀念園區，呼籲執政黨政府早日拆除蔣介石銅像。
228事件76週年追思紀念會今天上午9點半，由愛樂合唱團演唱揭開序幕，由台灣基督長老教會民雄教會牧師黃智鴻率眾默哀、祝禱，隨後由黃敏惠、陳姿妏、江榮森與與會地方人士、民眾向受難者獻花追思。
黃敏惠表示，透過追思紀念會讓大家記取歷史教訓，未來大家秉持更多愛及公義，讓民眾在台灣這塊土地安居樂業、更和平；感謝先賢追求民主、自由，在法治制度建立之下追求公義，各界今天聚集在228紀念碑前追思、緬懷先賢過去為爭取民主、自由的貢獻，也希望藉此撫慰受難者家屬心靈。
黃敏惠說，228事件距今已經76年，是家屬的痛，更是台灣社會最大的傷痛，嘉義地區是228事件中受矚目地方，希望大家除追思、緬懷受難者，也能一起以愛與和平迎向未來。
陳姿妏說，擔任民意代表後更深體會228事件，也有許多人持續關心228事件後續及受難者家屬，每年各界聚集在228紀念碑前不分黨派、不分彼此，紀念曾為爭取自由、和平而捐軀的無名英雄，時間會過去但歷史記憶留在人民心中，希望大家珍惜擁有可貴的民主、自由。