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    首頁　>　嘉義市

    線上博弈涉洗錢 3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑

    線上博弈「捷豹集團」股東之一的蕭世耀等人所涉洗錢等案，嘉義地院審理終結。（資料照）

    線上博弈「捷豹集團」股東之一的蕭世耀等人所涉洗錢等案，嘉義地院審理終結。（資料照）

    2023/02/21 22:17

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人，被控涉及違反洗錢防制、賭博罪，全案經嘉義地院審理，全案61位被告皆認罪，並繳回犯罪所得1億3578萬元，賴男、蕭男及蔣男3人皆獲緩刑，嘉義地檢署今天證實未提上訴，全案確定。

    全案起源於，賴朝興、蕭世耀及蔣振銘3人，於2012年間加入在菲律賓經營博弈網站的捷豹集團，主要提供中國民眾投注賭博，隔年在台灣設立總管理處，自2014年10月對外以點子公司名義營運，並以九江等公司承接博弈遊戲程式及版面設計、功能開發、金流系統等業務，經營網路博弈平台。

    捷豹集團經營博弈網站在中國獲利的人民幣，透過吳承霖經營的地下匯兌集團，非法將境外賭博犯罪金額匯回台。檢警調於2020年發動偵查搜索時，發現近8年來進出金流達37.3億，案經嘉義地院審理，精算認定不法所得1億3578萬元，其中主要股東犯罪所得賴朝興7000萬元、蕭世耀2000萬元、蔣振銘1000萬元。

    案經嘉義地院歷時1年多審理，期間61位被告都認罪，且繳回犯罪所得，於去年12月16日宣判。賴朝興共同犯圖利聚眾賭博罪，判刑6月，得易科罰金，共同犯洗錢罪，判刑6月，併科罰金6萬元，均緩刑2年，須向公庫支付500萬元。

    蕭世耀共同犯圖利聚眾賭博罪，判刑6月，得易科罰金，共同犯洗錢罪，判刑4月，併科罰金6萬元，均緩刑2年，須向公庫支付300萬元。

    蔣振銘共同犯圖利聚眾賭博罪，判刑6月，得易科罰金，共同犯洗錢罪，判刑4月，併科罰金4萬元，均緩刑2年，須向公庫支付200萬元。

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