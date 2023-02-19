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    首頁　>　嘉義市

    嘉市今晚至明上午恐「紅色警示」 環局抽查工廠、餐飲業防空污

    嘉義市環保局稽查工廠操作污染防制設備情形。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市環保局稽查工廠操作污染防制設備情形。（嘉義市環保局提供）

    2023/02/19 16:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今清晨濃霧加上擴散條件不佳影響空氣品質，呈現一片霧茫茫景象；因應今晚隨東北季風可能有境外污染物移入，影響空氣品質持續惡化，嘉義市政府啟動跨局處應變措施，包括抽查餐飲業者落實油煙防制設備、執行機車未定檢巡查、協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放、監控露天燃燒情形等措施防制空污。

    環保署監測，嘉義市今上午10點AQI（空氣品質指標）160，PM2.5每立方公尺72微克，達到對所有族群不健康的「紅色警示」，下午霧氣消散、風速增強，然而受境外污染物影響，AQI達橘色提醒等級，環保署預測，今晚到20日上午東北季風增強，可能帶來境外污染物移入台灣，雲嘉南地區又處於下風處、不易擴散，空氣品質預估以「紅色警示」等級為主，21日才逐漸緩解至「普通」到「橘色提醒」等級

    嘉義市環保局空氣及噪音管理科長黃中和說，目前正值冬末春初、季節交替的時節，容易受風速微弱、濕度高及大氣混合層高度降低等氣候條件影響，空氣品質不佳；大氣混合層高度下降就如同有鍋蓋罩著，使近地表的污染物不易向上擴散，夏天混合層可達1500公尺以上，而今天混合層高度預估僅150公尺，且東北季風增強，可能帶來境外污染物移入，雲嘉南地區又處於下風處、不易擴散。

    黃中和表示，17日起市府啟動跨局處應變措施，除通報學校師生、各里民眾避免戶外運動、外出戴口罩、關閉門窗等，並已通報工廠、餐飲業者確實操作污染及油煙防制設備、執行機車未定檢巡查等措施，截至今天共抽查4間工廠、4間餐飲店家，均符合規定，針對22輛未完成定期檢驗機車，已開限期改善通知單，此外請建築工地做好防揚塵措施，並執行UAV飛鷹稽查，巡查面積約200公頃，未發現露天燃燒違規情形。

    嘉義市環保局抽查餐飲業者操作油煙防制設備情況。（嘉義市環保局提供）

    嘉義市環保局抽查餐飲業者操作油煙防制設備情況。（嘉義市環保局提供）

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