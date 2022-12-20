嘉義市議長選舉 無黨議員被點名

嘉義市議長副議長重新布局，選情受矚目。（記者王善嬿攝）

2022/12/20 23:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市第11屆議員即將在25日宣誓就職，同時舉行議長副議長選舉，無黨籍議長莊豐安、副議長蘇澤峰原本打算尋求連任，但莊豐安意外落選，打亂布局，隨著選舉接近，傳出蘇澤峰、無黨籍議員陳姿妏有意競逐議長，兩方陣營掌握的票數不相上下，選舉結果受矚目。

嘉義市第11屆議員共23席，民進黨6席、國民黨6席、無黨籍10席、時代力量1席；17人是現任議員，6名為初任議員。

國民黨在九合一選後開過一次黨團會議，無人表態角逐議長副議長意願，網路紅人「小商人」曾點名國民黨新秀郭定緯可能參選副議長，但郭定緯受訪說，「沒有此事」；民進黨團一度想推派黃敏修挑戰副議長，但未獲過半議員支持而破局。

在國、民兩黨未推派人選情形下，正副議長人選傳出兩組人馬競逐，蘇澤峰搭檔無黨籍新秀蔡坤叡，陳姿妏搭檔無黨籍議員李忠曆。對此，蘇澤峰說，「還在考慮」，陳姿妏說，「順其自然」，蔡坤叡則說，「未有規畫」、「沒有想法」，李忠曆未接手機。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，嘉義市長選舉剛結束，還在忙謝票，部分議員19到23日出國參訪，預計23日之後邀集黨籍議員，針對有無合適人選、團進團出或開放投票等了解黨團意向後決定。

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧說，黨中央已訂定團進團出、排黑條款等原則，是否推派人選或轉向支持其他人選，待24日上午10點半召開黨團會議決定。

時代力量議員當選人王浩說，他會遵循黨中央決策及地方黨部主委決議，當天出席投票時投給自己。

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