李俊俋謝票：民進黨持續在檢討改進
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長選舉昨落幕，落敗的民進黨候選人李俊俋今早從競選總部出發進行車隊掃街謝票。李俊俋說，民進黨是會檢討、自我反省的政黨，九合一大選及這次選舉後都持續在檢討改進，一定會找到方向努力，他個人也會再努力，選舉過程最感謝嘉義鄉親給他很大的溫暖。
李俊俋今早由妻子陳佳慧陪同到競選總部，接受媒體訪問後，隨後進行車隊掃街謝票。
被問到選舉結果，有何需要改進加強？李俊俋說，延後三週選舉對候選人的體力與意志力是嚴肅的考驗，這次選舉投票率低外，很多地方他需要重新思考，哪個方向做的不好；今天開始謝票感謝嘉義鄉親支持，感謝給他溫暖，不管站路口或掃街拜票時，鄉親比出手勢加油，送熱咖啡或吃的，讓他備感溫暖，在鄉親鼓勵下，他會繼續往前行。
有人認為這次敗選是九合一大海嘯「非戰之罪」，李俊俋回應說，他認為大環境不是他要檢討的因素，重要是選舉結果出爐後，尊重市民選擇，及嘉市未來該怎樣發展，市民也發出很多聲音，昨天他也跟對手國民黨黃敏惠市長做這樣的建議，希望嘉市持續進步、突飛猛進，他會持續努力關心嘉市。
李俊俋被問到選舉過程被認為佛系競選，缺乏攻擊性？他回應說，在過去立法院或選舉過程中，政策上直球對決一向是他的風格，他也堅持這樣的原則。
他表示，民主政治最重要是談理念，談城市發展見解，這次選舉過程從頭到尾他不攻擊個人，不談個人私事。他認為嘉市確實有很多需要改變及加強的地方，若有人認為這樣太佛系，他也接受批評，但認為堅持是對的，市民關心的是讓嘉市更好。
至於接下來規劃，會否在嘉義蹲點？李俊俋說，這20多年來他一直住嘉義，未離開過嘉義，工作在哪是另一回事，他持續思考如何讓地方更好，選舉剛結束，最想做的事是先休息幾天。