李俊俋謝票：民進黨持續在檢討改進

落敗的民進黨嘉義市長候選人李俊俋今早從競選總部出發進行車隊掃街謝票。（記者丁偉杰攝）

2022/12/19 10:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長選舉昨落幕，落敗的民進黨候選人李俊俋今早從競選總部出發進行車隊掃街謝票。李俊俋說，民進黨是會檢討、自我反省的政黨，九合一大選及這次選舉後都持續在檢討改進，一定會找到方向努力，他個人也會再努力，選舉過程最感謝嘉義鄉親給他很大的溫暖。

李俊俋今早由妻子陳佳慧陪同到競選總部，接受媒體訪問後，隨後進行車隊掃街謝票。

被問到選舉結果，有何需要改進加強？李俊俋說，延後三週選舉對候選人的體力與意志力是嚴肅的考驗，這次選舉投票率低外，很多地方他需要重新思考，哪個方向做的不好；今天開始謝票感謝嘉義鄉親支持，感謝給他溫暖，不管站路口或掃街拜票時，鄉親比出手勢加油，送熱咖啡或吃的，讓他備感溫暖，在鄉親鼓勵下，他會繼續往前行。

有人認為這次敗選是九合一大海嘯「非戰之罪」，李俊俋回應說，他認為大環境不是他要檢討的因素，重要是選舉結果出爐後，尊重市民選擇，及嘉市未來該怎樣發展，市民也發出很多聲音，昨天他也跟對手國民黨黃敏惠市長做這樣的建議，希望嘉市持續進步、突飛猛進，他會持續努力關心嘉市。

李俊俋被問到選舉過程被認為佛系競選，缺乏攻擊性？他回應說，在過去立法院或選舉過程中，政策上直球對決一向是他的風格，他也堅持這樣的原則。

他表示，民主政治最重要是談理念，談城市發展見解，這次選舉過程從頭到尾他不攻擊個人，不談個人私事。他認為嘉市確實有很多需要改變及加強的地方，若有人認為這樣太佛系，他也接受批評，但認為堅持是對的，市民關心的是讓嘉市更好。

至於接下來規劃，會否在嘉義蹲點？李俊俋說，這20多年來他一直住嘉義，未離開過嘉義，工作在哪是另一回事，他持續思考如何讓地方更好，選舉剛結束，最想做的事是先休息幾天。

選舉過後，李俊俋（右）今早由妻子陳佳慧（左）陪同到競選總部，隨後進行謝票。（記者丁偉杰攝）

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