嘉市長選舉》黃敏惠4度當選將執政17年 年輕人盼增就業甩低薪

嘉義市長黃敏惠成功連任，合計市長任期將長達17年。（資料照，記者林宜樟攝）

2022/12/18 21:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠已任3屆市長13年，在本次嘉義市長選舉成功連任，將再任4年市長；她任內推動交通及公園建設，著重提升文教及社福，然而嘉義市仍面臨南部縣市普遍出現的人口減少、年輕人外流等問題，許多年輕人盼嘉義市有更多經濟建設，創造就業機會，擺脫低薪，嘉義市未來能否更加進步發展，市長任期將長達17年的黃敏惠責無旁貸。

史上首位 黃敏惠寫下兩項紀錄

黃敏惠此次成功連任，已是第4度當選嘉義市長，並寫下2項紀錄。其一是首位4度當選同一個縣市的民選縣市長。此前張博雅、胡志強、陳菊、賴峰偉等人都是當選3任。其二是同一縣市歷時最久的民選首長。原來的紀錄保持者是前台中市長胡志強，擔任第14、15屆台中市（省轄市）市長和第1屆台中市（直轄市）市長，連續擔任地方首長達13年。黃敏惠此番當選，即將改寫新紀錄。

細數黃敏惠13年政績，公共基礎建設部分，污水下水道用戶接管戶數達7237戶、提升雨水下水道普及率達79.57％、啟用嘉義市先期交通轉運中心、興建垂楊大橋、改建盧山橋、設置Youbike2.0、完成自行車道路網、進行嘉義市區鐵路高架化工程。

公園建設部分，前兩任市長任內，黃敏惠認為已徵收完成的公園用地閒置荒廢，因而開闢15處都市計畫公園及中央廣場，大型公園如文化公園、北香湖公園等，而有「公園市長」稱號，本屆市長任內完成綠映水漾公園，正在設置首座寵物公園，並改造多座公園遊憩設施，提供市民休憩空間。

經濟建設部分，完成嘉義火車站附近地區都市更新、推動湖子內區段徵收、增設停車場、招商好市多、IKEA等知名品牌進駐及發放振興消費金；觀光建設與活動部分，劃設「具人文或歷史風貌相關區域」推廣民宿，帶動舊城區發展潛力、興建KANO旅客服務中心、活化嘉義舊監獄及周邊、嘉義市立美術館落成為觀光亮點、辦理台灣設計展、光織影舞展。

文教部分，有全市國中小興建午餐廚房、教室E化、學校及教室班班有冷氣及新風換氣系統、推動雙語教育校校有外師；衛生社福部分設置樂齡健康訓練場、成立銀髮族健身俱樂部、設立彩齡夢享館提供中高齡女性服務及培力據點、設立公托及教保中心、社區健檢及新生兒聽力篩檢。

然而嘉義市正面臨人口老化問題，且年輕人外流、低薪問題仍嚴重，有部分年輕市民認為黃敏惠任內公園建設多，經濟建設少，嘉義市少見創造大量就業機會及提升薪資的重大建設，對手李俊俋也曾批評，黃敏惠在初任市長時曾提出十大市政旗艦計畫，但執政13年僅完成3項。

黃敏惠今年再度提出十大旗艦計畫藍圖，有西區大發展、生活新路網、影視新協力、青世代磁吸、新永續淨零、教育新世代、文化新基地、文化新絲路2.0、舊城創新生及樂齡勇壯城，這10大計畫能否解決人口外流、創造就業機會及提升薪資，市民4年後就可檢驗。

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