嘉市長選舉》屢敗屢戰？ 「台灣阿成」5度選公職 看淡得票數

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」參選嘉義市長，3個多月前（右）與現在（左）體重相差15公斤。（取自「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」臉書、記者林宜樟攝）

2022/12/18 19:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長重行選舉，開票結果今天晚間出爐，姓名長達15字的無黨籍候選人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」拿到535票，較4年前市長選舉少了1287票；對於選舉結果，台灣阿成倒是淡然地笑稱，「管它票數多寡，得一票，自有一票的感動！」

回顧台灣阿成選舉史，至今共投入5次地方公職人員選舉。除了這次嘉義市長重行選舉，獲得535票，得票率0.57％，他另參與過2014年嘉義縣長選舉，拿到8638票，得票率2.82％；2016年嘉市立委選舉，拿到2037票，得票率1.49％；2018年嘉義市長選舉，拿到1822票，得票率1.28％；2020年嘉市立委選舉，拿到1208票，得票率0.75％。

依選罷法規定，非六都縣市長與立委選舉的保證金皆為20萬元，需達選舉人數門檻10％才能領回。台灣阿成前4次選舉總計共80萬元保證金被沒收，這次選舉也因未達門檻，20萬元保證金勢必也將拿不回來。

台灣阿成說，得票率或得票數多寡，不是關心重點，因為只是爭取為民服務機會，「管它票數多寡，得一票，自有一票的感動」。「保證金並不是被沒收，而是愛國！」他說，民主國家沒有選舉，就無法為國舉才，一切的制度，土崩瓦解，國將不存，參與選舉對公共事務關心，是民主國家國民很光榮的大好事。

台灣阿成參選期間，常穿運動內衣站路口拜票，在臉書粉專張貼到健身房運動照片，出席政見發表會更穿運動內衣、瑜伽褲到場，現場做起瑜伽動作，展現健康減重。

他說，這陣子到健身房、練瑜伽及在路口拜票，3個多月來體重大減15公斤，以前腰間有「三層肉」，現在肌肉變結實，今天開完票馬上就到健身房報到。

緊接著2024總統、立委大選將到來，是否有意再選？台灣阿成說，2024只有上策（與各黨派搭配選正副總統）跟中策（選嘉市立委），完全沒有下策，其他細節，還要跟生命大貴人翁壽良醫師請益。

選舉結果揭曉，台灣阿成淡然地笑稱，「管它票數多寡，得一票，自有一票的感動！」（台灣阿成提供）

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