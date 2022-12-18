嘉市長選舉》黃敏惠發表感言致謝：基層團結向高層反映心聲

國民黨市長黃敏惠（左二）今當選連任，發表感言謝謝選民。（記者王善嬿攝）

2022/12/18 18:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕黃敏惠今晚5點多發表當選感言，她表示，愈是艱困、愈是大的挑戰愈是考驗她們的意志力，此次選舉再次展現嘉義人的KANO精神「永不放棄」，天氣那麼冷，且原本一次的選舉變成兩次，投票率低是可預期的，但還是把票催出來，讓全國看到嘉義市就是民主聖地，謝謝鄉親的支持，她承諾，要讓幸福進行式的嘉義市成為未來市。

黃敏惠說，嘉義市是看平時的表現，這些成績是與市民共同努力的，已經超越黨派，這就是台灣民主的精神，這也表示基層的努力，會比高層看得更多，這就是「基層拚高層」的一場選舉，大家用基層團結的力量，向高層反映心聲。

黃敏惠重申3點嘉義的心聲，希望中央重視、兌現承諾，包括嘉義市區鐵路高架化全額中央負擔，以及連結台鐵嘉義站到嘉義高鐵站、跨縣市的輕軌計畫中央要提早做等，第三關於社會福利政策，希望中央取消預警項目、讓地方政府依財政狀況編列社福政策。

黃敏惠感謝民進黨李俊俋等4位競選對手，感謝對手提出質疑、批評、建議，讓她們有說明的機會，讓她知道哪些地方是盲點、沒有說明溝通清楚，藉此機會說明清楚，非常謝謝對手提出的任何意見，只要好的、鄉親需要的，她一定做。

黃敏惠表示，一星期後就要就職，沒有很高興的心情而是很感恩的心情，因為這是非常重的責任，要想著符合大家的期待、往台灣新都心目標往前走，接下來馬上謝票，週三恢復上班，沒有休息的時間，尤其握著每一雙手，鄉親期待她會帶著嘉義更好，要一步一步更努力往前走，未來挑戰還是很大。

黃敏惠（左二）今發表當選感言表示，這次選舉是基層拚高層，勝選結果是基層團結力量要將心聲反映給高層。（記者王善嬿攝）

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