嘉市長選舉》李俊俋宣布敗選 「責任我一人承擔」

李俊俋與競選團隊向支持者鞠躬致謝。（記者林宜樟攝）

2022/12/18 18:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長重行選舉，今天投票結果出爐，民進黨嘉義市長候選人李俊俋敗選，他表示選戰雖然沒有成功，但會繼續檢討，思考未來要怎麼努力；李俊俋也致電連任成功的嘉義市長黃敏惠，向她恭喜，希望這次選舉中提出的政策黃敏惠可以參考，並請支持者不要失志，共同讓嘉義市繼續發展。

李俊俋說，他謙卑的向選民報告，選戰沒有成功，所有敗選責任由他一人承擔。他感謝各界給他很大的幫忙及鼓勵，被徵召參選市長後每天在路口一步一步走，沿路掃街，很多人給他鼓勵，告訴他嘉義市需要改變。

李俊俋感謝嘉義團隊及妻子陳佳慧、父母等家人，大多數人都在11月26日已選完，但並沒有放棄，繼續每天陪他，走到最後一分鐘；感謝民進黨黨內同志助選，如前副總統陳建仁、前衛福部長陳時中、代理主席陳其邁、行政院長蘇貞昌及立法院黨團同志；李俊俋說，他們到來是為了讓台灣更好，讓民進黨可以爬起來，繼續努力。

李俊俋說，他這次選舉最重要的任務是希望停滯很久的嘉義市可以動起來，已經很久沒進步的嘉義市能更進步，讓城市有未來，讓年輕人有工作，讓老人獲得照顧。

李俊俋說，他已致電黃敏惠市長，向她恭喜，希望這次選舉中提出的政策黃敏惠可以參考，包括補助65歲以上長者裝假牙、75歲以上長輩每年一次健檢、生育津貼、敬老愛心卡等，共同讓這塊土地越來越好；他希望所有嘉義市民共同祝福黃敏惠市長，並繼續監督黃敏惠，希望她繼續為嘉義市努力，他也會繼續為熱愛的土地努力打拚。

李俊俋說，這次選舉一開始就不是簡單的選舉，但感受到嘉義人滿滿的溫暖，感受到嘉義人希望求新求變的企圖，雖然沒成功，但仍繼續走下去，努力讓這塊土地更好，「感謝天、感謝地、感謝生在這片好土地」，這條路還未完成，拜託鄉親不要失志，共同讓嘉義市繼續發展。

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