嘉市長選舉》「章魚里」西區頭港里 黃敏惠得票率高達7成

嘉義市長選舉，國民黨黃敏惠在「章魚里」西區頭港里，得票率高達7成。（記者蔡宗勳攝）

2022/12/18 17:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義市最近4屆市長選舉，西區頭港里的投票結果不僅與最終勝負一樣，而且得票率與全市幾乎不相上下，被稱做「章魚里」，這次市長重行選舉，國民黨爭取蟬聯的黃敏惠在這裡拿到571票，得票率高達7成，最主要對手李俊俋獲得235票，預計黃敏惠將以大差距輕鬆連任。

2005市長選舉，國民黨黃敏惠挑戰爭取連任的民進黨陳麗貞，黃在頭港里拿了545票、5成56得票率，陳麗貞435票，最終黃敏惠贏得市長選舉，得票率5成46也與頭港里只差1個百分點。

2009年市長選舉，民進黨提名涂醒哲對決黃敏惠，黃在頭港里票數略降至511票、5成18得票率，涂456票，黃連任成功，全市得票率5成21。

2014年市長選舉，民進黨涂醒哲捲土重來，國民黨提名陳以真，涂在頭港里拿了573票、5成24得票率，陳以真487票，涂醒哲攻下市長灘頭堡的全市得票率5成14，也是只有1個百分點差距。

2018年市長選舉，黃敏惠重披戰袍，蕭淑麗脫黨競選，黃敏惠拿到在頭港里最高的558票、得票率4成24，涂醒哲票數減至487票，黃敏惠三度登上市長寶座的得票率4成12，幾無軒輊。

嘉義市長選舉「章魚里」西區頭港里，選民排隊領取選票。（記者蔡宗勳攝）

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