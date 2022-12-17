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    首頁　>　嘉義市

    超有誠意謝票！爆乳「顏議員」合體AV女神發雞排

    認同小商人理念的電競直播主Molly翎熹（左），改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚發雞排謝票，右為AV女優瀧澤蘿拉。（記者王善嬿攝）

    認同小商人理念的電競直播主Molly翎熹（左），改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，今晚發雞排謝票，右為AV女優瀧澤蘿拉。（記者王善嬿攝）

    2022/12/17 21:49

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕電競直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義市第11屆東區議員，今晚（17日）合體AV女神瀧澤蘿拉，2人身穿挖空旗袍爆乳在嘉義市中山路發雞排謝票，排隊人龍長達約200公尺，慕名而來的粉絲擠爆雞排店。

    排第一位搶得頭香的民眾說，下午2點參加管樂踩街後就到雞排店排隊，為一睹議員當選人風采及領免費雞排；還有民眾抱著小孩排隊等了近2小時，從「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」手中領到雞排，表示很開心。

    「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」說，11月26日選舉開票時氣氛緊張，小商人在臉書發文如果當選就發雞排謝票，因此她邀請瀧澤蘿拉一起來謝票，共發放500份雞排、100份咖啡，邀請大家共襄盛舉。

    她說，今晚氣溫雖逼近10度，有點冷，不過她的團隊有設置暖爐在旁邊禦寒，至於設置服務處的規劃，如有設立，一定跟大家講。

    尋求連任的國民黨市長候選人黃敏惠晚間7點多到雞排店與「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」合體，她呼籲鄉親12月18日記得投票。

    黃敏惠說，主要是恭喜顏議員順利當選，尤其未來在市政工作還有許多事要一起努力；下午天氣冷還下雨，大家仍熱情參加管樂踩街嘉年華，現在到此看到民眾熱情領雞排，十分溫暖。

    黃敏惠為趕行程提早離開，現場群眾還高喊「成立性專區」，然而黃敏惠對此未作回應。

    臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」貼文：

    黃敏惠（右二）也到場向嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」恭喜當選。（（記者王善嬿攝）

    黃敏惠（右二）也到場向嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」恭喜當選。（（記者王善嬿攝）

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