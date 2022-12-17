嘉義市長選前之夜！李俊俋頂10度低溫造勢 蘇揆、陳其邁助攻

李俊俋舉辦造勢晚會。（記者林宜樟攝）

2022/12/17 21:44

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市長重行選舉，明天（12月18日）投票，民進黨嘉義市長候選人李俊俋舉辦造勢晚會，民進黨代理主席陳其邁、行政院長蘇貞昌等到場助選，雖然氣溫低到僅10度，不少支持者仍到場給予支持，帶給李俊俋溫暖。

民進黨多位立委及嘉義縣長翁章梁輪番助講，立委王美惠說，現任國民黨嘉義市長黃敏惠做很久了，嘉義太久沒改變了。李俊俋提出很多好的政見要增加年輕人就業機會及照顧老人，現任市長都沒做，她向鄉親請託讓做事用心的李俊俋來改變嘉義，她與李俊俋都愛嘉義，將攜手向中央爭取經費建設嘉義，讓嘉市版圖翻轉從藍色變綠色，「讓嘉義不一樣」。

王美惠說，九合一選舉後，民進黨支持者內心很艱苦，但不能失志，他請託市民給民進黨一個機會，牽成李俊俋，明天投票支持李俊俋這個好人才來改變嘉義。嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣、市雙核心城市未來如何更好，李俊俋提出建設兩條輕軌路線來連結嘉義高鐵站及嘉義科學園區等；李俊俋當選後，他將與李一起合作推動來完成，有助縣市能共存共榮。

翁章梁說，李俊俋是民進黨栽培的青壯代佼佼者，學經歷俱佳，這樣優秀的人才，嘉義人應留著自己用，讓李來帶領嘉市往前邁進；寒流來襲，這場選舉勝負關鍵，在於有無出來投票，他請託民進黨支持者總動員出來投票支持李俊俋。

代理民進黨主席的高雄市長陳其邁說，民進黨在九合一選舉挫敗，過去民進黨努力不夠，會記取教訓，跌倒後會反省。嘉市面臨發展的十字路口，選對或選錯市長差很多，李俊俋提出輕軌計畫、嘉義大車站計畫、生育補助等政見，一定說到做到，這場選舉關乎嘉市未來發展，呼籲嘉義市民支持認真打拚的李俊俋來翻轉嘉義。

行政院長蘇貞昌說，嘉義市需要的建設，行政院絕要照顧到，蔡英文總統也很關心嘉市發展，他任內核定台中榮總嘉義分院興建長照大樓、補助西區全民運動館等，嘉市肉品市場改建現代化屠宰及冷鏈設施全額補助已至天花板，上週卻被嘉市府退還八千二百萬元，黃敏惠「大概累了」、「補助到做不來」。

蘇貞昌說，黃敏惠市長一做十三年，接下來要做幾年，又不是英國女王，「市長大概做累了」，他認為「落肥不如換欉（台語）」，呼籲嘉義市長換正派、認真，學經歷俱佳的李俊俋來當市長，帶領嘉市翻新，讓嘉市有新面貌。

李俊俋說，他提出「三心二箭」政見，要讓青年有工作、老人有照顧等。他允諾當選後，明年就開始推動全面補助六十五歲以上長者裝假牙、七十五歲以上長者每年每人一萬元全身健康檢查及生育津貼補助每胎兩萬元；交通之箭部分，將與嘉義縣長翁章梁攜手合作，四年內開始啟動；產業之箭部分，透過國科會、衛福部協助，讓後湖工業區轉型成「智慧醫療生技照護園區」，帶領嘉市務實發展大進步。

李俊俋說，這場選舉是今年最後一場選戰，也是民進黨改變的第一戰，要翻轉嘉義，讓嘉義改變，就是換個市長，黃敏惠跑十三年了也累了，換下一棒來跑。

行政院長蘇貞昌為李俊俋助選。（記者林宜樟攝）

民進黨代理主席陳其邁（右）為李俊俋助選。（記者林宜樟攝）

李俊俋造勢晚會，支持者熱情高喊當選。（記者林宜樟攝）

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