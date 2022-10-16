放棄美國籍 嘉義市議員候選人王浩：與台灣共存亡

時代力量嘉市西區議員候選人王浩（前排中）今天舉行競總成立茶會，立委王婉諭（前排左）等人到場力挺。（記者丁偉杰攝）

2022/10/16 22:59

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕時代力量嘉義市西區市議員候選人王浩今天（16日）舉辦競選總部成立茶會，與立委王婉諭等人一同舉槌敲破「黑金派系」四個大字，象徵打破現況，還給市民乾淨透明的市政；王浩也當場出示，他在登記參選前，即申請註銷的美國護照，誓言「與台灣共存亡」，放棄美國國籍不是犧牲，是決心，要跟鄉親站一起。

王浩之前具備雙重國籍，他說，從烏俄戰爭開打後，就去預約美國在台協會AIT辦理面試放棄美國國籍，因為他要與台灣共存亡，要做一個踏實的台灣人；儘管過程中，美國人面試官一再地要他想清楚，因一旦確認放棄就不可恢復，且要支付2350元美金手續費（折合新台幣約6萬多元），他仍不改其志，並於登記參選前，收到美方發出的放棄國籍證明文件，完成放棄手續。

王浩競總成立茶會，立委王婉諭、高雄市議員林于凱、黨秘書長白卿芬等人到場，逾百位支持者及十多個團體代表來力挺，王浩與大家高呼口號「斬斷黑金！打破派系！地方政治要改革，監督市政最有力！」現場氣氛熱絡。

王婉諭說，王浩放棄美國國籍，並投入參選，展現與台灣人、嘉義市民站在一起的決心，原本她數度邀請王浩到苗栗參選，王浩惦記著幼年時期生活數年的嘉義，割捨不下情感，投入嘉市西區議員選戰，同時協助被解雇的弱勢勞工及成立工會等，期許王浩進入議會，與她攜手完成在中央和地方的改革。

王浩說，他提出的政見都是針對市民的陳情及需求，與相關團體討論制定而成，當選後將做一個「全民議員」，為市民提供一個藍綠以外的可能，服務不分大小，專業理性監督。

王浩出示，他申請註銷的美國護照相關文件。（記者丁偉杰攝）

王浩出示，他在登記參選前，就申請註銷的美國護照。（記者丁偉杰攝）

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