拚連任成立首個後援會 黃敏惠嗆聲：中央忽略嘉義市

國民黨嘉義市長黃敏惠（中）今天下午成立「婦女後援會」，黃致詞時嗆中央忽略嘉市，強調嘉市不應受到不公平對待。（記者丁偉杰攝）

2022/10/16 19:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國民黨嘉義市長黃敏惠拚連任，今天下午成立首個後援會「婦女後援會」，面對選戰開打以來，綠營從上而下猛攻黃敏惠施政不力，籲選民「拒絕黃敏惠執政13+4，再做4年」，黃敏惠藉機在會中一吐怨氣，反嗆中央忽略嘉市，籲選民用選票告訴中央，嘉市需要建設，不應受到不公平對待。

黃敏惠婦女後援會一口氣成立11個，包括婦工後援會、青溪婦女協會後援會、新知婦女聯誼會後援會等，成立大會湧入逾500人，現場氣氛熱鬧，展現藍營組職動員能量。

國民黨中央組發會主委許宇甄、黃敏惠競總顧問總團長江義雄等人，及10位國民黨現任嘉市議員及候選人或代表到場，黃敏惠授旗給婦女後援會代表、婦工後援會會長張麗卿，現場響起「凍蒜聲」不斷。

許宇甄說，黃敏惠是嘉市升格省轄市40年來，首位拿到媒體縣市長施政滿意度調查「五星市長」評價，相當不容易，關懷照顧婦女，市府首創「中高齡女性服務據點－彩齡夢享館」，了解婦女需求，請大家繼續支持讓黃敏惠連任。

黃敏惠致詞時，首先表達她為何還要再參選，她表示從4年前不被看好，到現在用團結的力量告訴大家，嘉市一定會更好，嘉市回歸到前進軌道，不能止步，需不斷超越，面對未來4年，她提出「西區大發展、東區大進步」計劃，要讓嘉市更好、更發展，打造成西部新都心。

黃敏惠話鋒一轉，以選舉4年檢驗一次，隔空回應綠營「拒絕13+4」，黃砲轟民進黨執政下跳票，承諾嘉市鐵路高架化經費全額負擔，及爭取輕軌無下文等，「跳票一定要討！」

黃敏惠更反嗆中央忽略嘉市，對於嘉市的園區根本不重視，她細數嘉義文化創意產業園區沒落、博愛路嘉義產業創新研發中心及嘉義舊監園區被忽視，甚至位於嘉縣水上鄉的嘉市殯葬園區外環道路，嘉縣不用負擔，嘉市卻需負擔經費。

黃敏惠說，嘉市需要建設，中央對嘉市不公平對待，籲選民用選票請中央重視，也請外界不要再拿這些說三道四。

黃敏惠首個後援會「婦女後援會」成立，現場氣氛熱鬧。（記者丁偉杰攝）

黃敏惠（前排左）授旗給婦女後援會代表、嘉市婦工後援會會長張麗卿（前排右）。（記者丁偉杰攝）

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