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    首頁　>　嘉義市

    特教升級 嘉市線上教學課室管理系統啟用

    嘉市與南一公司合作，規劃符合特教生線上學習需求的課室管理系統，讓特教生線上學習更多元。（記者王善嬿攝）

    嘉市與南一公司合作，規劃符合特教生線上學習需求的課室管理系統，讓特教生線上學習更多元。（記者王善嬿攝）

    2022/10/14 22:50

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市特殊教育設備升級，市府與南一公司合作，規劃包含報讀、加強視覺化設計等功能的特殊教育線上教學課室管理系統，提供特教生無障礙、易使用、好學習及多元化的學習方式，讓特教生線上學習也能與老師零距離。

    嘉義市長黃敏惠、南一書局總經理蘇偉銓及多名議員今出席啟用典禮。

    黃敏惠表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）改變學生學習型態，為此委託南一公司依據視障、聽障生需求，加強報讀功能及強化圖示，讓教材容易閱讀，視訊教學、作業、學習歷程及教學資源都符合無障礙標準的教學功能，減輕特教老師備課負擔；此系統開放8所國中、20所國小使用，共1073名特教生受惠。

    蘇偉銓表示，南一書局重視教育機會均等，不斷思考如何建構適合、適用的親、師、生三方線上共學模組，感謝市府提供教學現場的意見，讓此系統更完善成熟，為此將延長嘉市學生一季免費使用系統時間。

    此外，嘉義市12日召開111學年度公私立教保服務機構園長及主任會議，今年獲績優教保服務機構的幸福幼兒園、小橘子幼兒園，接受黃敏惠表揚，黃敏惠勉勵教保服務人員辛勞，希望教保服務機構持續推動閱讀教育、追求精緻創新，讓嘉義市每一所幼兒園、教保服務中心都是績優教保服務機構。

    嘉市啟用線上教學課室管理系統，讓特教生更容易線上學習，減輕教師備課負擔。（記者王善嬿攝）

    嘉市啟用線上教學課室管理系統，讓特教生更容易線上學習，減輕教師備課負擔。（記者王善嬿攝）

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