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    首頁　>　嘉義市

    黃敏惠競選總部開箱 主題牆面曝光少女時代照片

    國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部開箱，與黨籍市議員候選人在棒球主題牆面前，高喊選舉「全壘打」。（記者王善嬿攝）

    國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部開箱，與黨籍市議員候選人在棒球主題牆面前，高喊選舉「全壘打」。（記者王善嬿攝）

    2022/10/14 18:54

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義市長黃敏惠競選連任，今天舉行記者會「開箱」位於嘉義市垂楊路競選總部，為強調與民對話，總部發揮巧思，除在柱子設計對話框，還依照不同主題分區設計牆面，其中展現「用一生看待政治生命」的牆面，可看到黃敏惠與父親、已故省議員黃永欽還有家人多張合照，也曝光她國小到大學的少女及文青時代照片，讓選民一窺黃敏惠成長、從政軌跡。

    「共同寫歷史，做伙拚未來！」黃敏惠今與國民黨籍市議員及候選人傅大偉、陳家平、鄭光宏、林雪峰等人高喊口號，黃敏惠並親自導覽解說，介紹總部各區設計理念。

    她表示，總部以銘黃色為主視覺，象徵稻穗飽滿、市政豐收、人民幸福寓意，此外，參選就是著重要傾聽、與民對話，因此在樑柱設計有對話框，以及設置願景牆，讓民眾留言。

    而為強調嘉義城市美學，還以「KANO」、「桃城」、「木都」、「中央噴水圓環」等代表元素設計牆面，呈現「嘉義‧家的意義」詩句意象，還有呈現施政成果的豐收。

    看到牆面上的舊照片，黃敏惠說，從政多年也曾挫敗、吃不少苦頭，並非一路順遂，但她總是戰戰兢兢走好、走穩每一步，「我堅持從爸爸到自己，兩代人的品德和操守來守護我最愛的嘉義市」，她說，「勇媽2.0」將不斷勇往直前，努力拚下一個四年，共創嘉義市更美好的未來。

    黃敏惠競選總部開箱，志工到場支持。（記者王善嬿攝）

    黃敏惠競選總部開箱，志工到場支持。（記者王善嬿攝）

    黃敏惠競選總部依不同主題設計牆面，還曝光黃敏惠少女、文青時代照片。（記者王善嬿攝）

    黃敏惠競選總部依不同主題設計牆面，還曝光黃敏惠少女、文青時代照片。（記者王善嬿攝）

    黃敏惠競選總部設計許多可拍照、打卡的牆面，強調與選民互動、對話。（記者王善嬿攝）

    黃敏惠競選總部設計許多可拍照、打卡的牆面，強調與選民互動、對話。（記者王善嬿攝）

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