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    首頁　>　嘉義市

    嘉市頂安宮佛祖文化節 李俊俋、黃敏惠接力參拜

    民進黨嘉義市長參選人李俊俋（中）9日參與頂安宮起駕平安遶境。（擷取自角仔寮頂安宮臉書）

    民進黨嘉義市長參選人李俊俋（中）9日參與頂安宮起駕平安遶境。（擷取自角仔寮頂安宮臉書）

    2022/10/13 12:46

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市角仔寮頂安宮」最近為主祀觀音佛祖舉行佛祖文化節活動，藍綠市長參選人接力參拜。9日民進黨嘉義市長參選人李俊俋參與起駕平安遶境，拚連任的國民黨嘉義市長黃敏惠今天上午出席祝壽大典擔任主祭，政治人物「王不見王」，廟方巧妙安排，各方都有面子。

    頂安宮建廟於清朝同治11年（公元1872年），當時信眾稱之「觀音媽公厝」，訂於每年農曆9月18日為祭典祝壽日。在地方耆老及士紳努力下，民國68年（公元1979年）於現址角仔寮完成頂安宮重建，奉祀主神觀音佛祖神威顯赫，守護地方，保境安民。

    頂安宮觀音佛祖佛誕千秋前夕，廟方於9日舉行盛大的祈安平安遶境，邀請李俊俋參與起駕典禮，李扶鸞轎遶境。今天上午舉行隆重的祝壽大典，邀請黃敏惠擔任主祭，與廟方人員、總爐主、爐主等，一同為觀音佛祖祝壽；期間嘉市議員陳姿妏、陳家平、張敏琪及前議員黃盈智等人共襄盛舉，參與地方宗教盛事。

    頂安宮主委陳萬生說，觀音佛祖慈悲濟世，福佑諸羅城。廟方在祝壽期間舉辦佛祖文化節，活動包括送瘟平安祈福遶境、送瘟祈福祝壽典禮及邀請傳統戲曲公演祝壽，祈求風調雨順、四境平安、疫情退散，人民安居樂業。

    嘉義市長黃敏惠（右2）今天上午由頂安宮主委陳萬生（右3）等人陪同，為觀音佛祖祝壽。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（右2）今天上午由頂安宮主委陳萬生（右3）等人陪同，為觀音佛祖祝壽。（嘉義市政府提供）

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