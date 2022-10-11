學生遭毆打影片瘋傳惹眾怒 嘉義高工：通報校安事件絕無隱匿

嘉義高工召開記者會說明疑似校園霸凌事件，學校依法規通報教育部校安事件，絕沒有隱匿、沒有息事寧人。（記者王善嬿攝）

2022/10/11 19:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義高工一名學生10月7日上午在教室遭同學揶揄，推到牆角毆打，影片流出惹怒網友。嘉義高工今天（11日）下午召開記者會澄清說，學校依法規通報教育部校安事件，絕沒有隱匿、沒有息事寧人情形，而是在依校安事件通報程序處理中；明天將召開霸凌防治小組會議，確認是否為霸凌事件或是學生衝突事件，也為校園發生暴力事件，造成社會觀感不佳。

嘉工校長陳瑞洲、家長會長郭俊仁、輔導家長會長林怡華、嘉義市教育處長林立生等人今天一同召開記者會。郭俊仁說，不只網友、外界關心，家長也很關心學校如何處理這件事，學校特地開記者會公開說明，希望消除外界及家長的疑慮。

「通報校安就已遭教育部列管，絕不會息事寧人。」陳瑞洲強調，一切都依照法規、教育部規定處置，只是，依照「學校校園霸凌防制規定」，事發原因、是否為霸凌事件，都待霸凌防治小組確認，若確認是霸凌事件，會聘請校外委員進一步調查，調查後，會依調查報告送懲戒委員會，針對肇事學生做後續懲處，絕不寬貸。

嘉義高工調查，7日上午8點50分第一節下課時，學生間互相揶揄起了口角衝突，一名一年級學生遭多名學生推擠，出拳毆打，在場學生通知教官到場處理，校方10點多就通知涉案4名學生的家長到校說明，新南派出所副所長當天也到校了解狀況協處。

陳瑞洲說，被打學生當天就由家長送醫治療及驗傷，目前家長未提告，學校啟動輔導室心理輔導機制，也依照學生意願安排回班上課，不過今該生請假。

陳瑞洲說，學校在朝會、課程、校園友善週都有宣導反霸凌，還進行不記名生活調查，了解學生校園生活狀況。

教育處長說，本案發生學校為國立高職，主管機關雖為教育部國教署，但事發當時，黃敏惠市長就已責成教育處連絡學校應慎重處理，尤其是應依學校覇凌防制準則規定的通報、調查、輔導及協助等必要程序進行；另基於兒童及少福利與權益保障法，市府警察局、社會處也會給予必要的協助，希望各界能給學校一點時間去面對後續輔導的相關事宜，讓校園能回歸平靜。

「全國校園反霸凌反暴力聯盟」透過時代力量嘉義市西區議員參選人王浩關注此事，王浩認為，不該以單一案件看待，尤其，上週除了嘉工，另有兩間高職學校也傳出疑似霸凌事件，要求學校應完善機制防範霸凌、暴力事件，教育部應針對曾發生霸凌事件學校嚴加督導。

嘉義市教師職業工會理事長林文章說，事情透過網路傳播，往往愈傳離真相愈遠，無論老師與學生或學生與學生間，學校都應建立暢通的溝通管道，尤其學生如遭遇暴力或霸凌事件，應有暢通管道可向教師、學校反映，此外，也要加強學生對其他人的尊重，避免此事再度發生。

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