挺全民運高雄選手 議員邀政治人物與柔道選手切磋過肩摔

因減重愛上運動的高雄市議員鄭孟洳，今邀將參加全民運動會的柔道選手與立委、議員等砌磋交流，並送上加菜金。（鄭孟洳提供）

2022/10/08 22:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕全民運動會8到13日在嘉義縣登場，減重有成的高雄市議員鄭孟洳，因打拳擊而激出對運動的熱情，為幫高雄市的運動選手加油，今天（8日）上午邀請立委趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文，一起關心柔術選手的團練狀況，並與選手切磋、體驗過肩摔。

高雄市柔術選手尤凱文、李稘錄以及楊濟華皆在上屆的全民運為高雄穿金戴銀，首次參加全民運的尤宏瑋也是實力堅強、具奪牌實力的好手。

鄭孟洳表示，選手們為了比賽辛苦訓練，也常因此受傷，因此在議會爭取提升高雄市運動選手的運動防護照顧醫療量能，市府今年擴大運動醫療照護合作醫院，為選手打造完整的高雄市區域醫療服務網絡外，在此次全民運更邀請高醫、正修科大防護員隨隊照護高雄代表選手，讓選手們無後顧之憂地為高雄爭光。

立委趙天麟肯定鄭孟洳對高雄運動產業的付出，以實際行動支持全民運。台北市議員阮昭雄說，保持好的運動習慣可以培養好的毅力及體力，如同趙天麟是超馬立委一樣，在問政上面快狠準。而平時就有在練瑜珈的林楚茵委員也說，對運動員來說，不能只靠自己，有好的教練與治療師陪伴做好照護，是職涯中很重要的一部分，才能走得更好、為台灣爭光。

為顧及選手參賽期間的生活品質，鄭孟洳提及，積極為選手爭取津貼，此屆全民運培訓費已從100萬元增加至150萬元，加菜金、住宿費、膳食費等也同步提高，交通費更從原來的台鐵補助改為高鐵，此外，為推廣體育活動及扶植運動選手，今年總預算已編列1億元啟動「運動發展基金」，用於培育運動選手、舉辦賽事、進行職業運動合作等，促進高雄運動產業、打造運動港都的新城市形象。

立委趙天麟體驗柔道過肩摔。（鄭孟洳提供）

高雄市今年全民運選手不僅培訓費大幅增加至150萬元，加菜金、住宿費、膳食費、交通也同步提升和升級。（鄭孟洳提供）

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