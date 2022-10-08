嘉義市+459！18-49歲開放預約莫德納次世代疫苗 10/11開打

接種莫德納次世代雙價疫苗納入18-49歲民眾，嘉義市已開放預約，10月11日開打。（嘉義市政府提供）

2022/10/08 18:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今天新增459例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診，其中，12歲以下64例，12到64歲332例，65歲以上63例，目前居隔人數3017人、輕症居家照護4693人。

嘉義市衛生局統計，今年元旦到10月7日累計確診6萬2422人，目前5到未滿12歲兒童接種疫苗人數1萬6625人，接種率達95.35％。

衛生局說，國內疫情仍處在高原期，呼籲民眾確診個案家人為較親密的接觸者，接觸後可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2天內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

衛生局提醒，已開放18到49歲民眾向COVID-19合約院所預約莫德納次世代雙價疫苗，10月11日起開始接種；另外莫德納次世代雙價疫苗第一階段及第二階段對象已開放接種，請符合資格者盡速預約接種。相關接種訊息可上嘉義市衛生局網站「COVID-19疫苗接種資訊專區」查詢。

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嘉義市新增459例本土確診。（嘉義市政府提供）

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