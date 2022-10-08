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    陳學聖質疑無人機標案 故宮南院：均依法辦理

    故宮南院無人機表演展示王羲之的書法字。（故宮南院提供）

    故宮南院無人機表演展示王羲之的書法字。（故宮南院提供）

    2022/10/08 16:35

    相關新聞：批故宮南院砸重金辦無人機活動 藍營質疑均同一廠商得標

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日質疑，故宮南院辦無人機展演，連續3年都是同一家廠商得標，並批評無人機活動並未吸引遊客進展場；故宮南院回應，故宮從2020年起辦理無人機展演均依照採購法，採公開評選方式委託專業服務，也未限制投標廠商資格。有心人士毫無憑據任意指控影射有弊，深表遺憾。

    故宮南院表示，獨創無人機群飛與水舞共同演出型態，水舞及無人機需要配合演出，不宜分案辦理，各年度皆將水舞與無人機列入同一個標案辦理採購，經公開評選程優勝而選出具備專業能力的廠商，演出成果可受各界公評。

    南院指出，無人機展演是結合科技的新興表演藝術，世界各國均蓬勃發展，以故宮文物元素發想的無人機群飛展演，不但在110年度獲無人機展演世界首獎，成功展現臺灣自製無人機實力，也將故宮文物推播至世界，展現台灣軟實力。

    故宮南院在全體同仁的努力下，持續深化展覽內容及擴展教育推廣活動，雖然今年參觀人數仍受疫情衝擊，但今年1到9月門票收入及展廳參觀人數，已首度超過北院。感謝觀眾對故宮南院的肯定，未來故宮南院仍將不斷努力，提供來訪觀眾豐富的藝文饗宴。

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