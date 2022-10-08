蘇巧慧助選李俊俋體驗木燒烙畫 樂聞檜木「嘉義味」

民進黨立委蘇巧慧（左）今助選李俊俋（右），參訪嘉義文化創意園區內保存的早期高粱酒廠景。（記者王善嬿攝） ☆飲酒過量 有害健康☆

2022/10/08 16:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天雙十國慶連假第一天，民進黨立委蘇巧慧南下力挺民進黨嘉義市長參選人李俊俋，蘇巧慧除品嘗雞肉飯，還與李俊俋參訪嘉義創意文化產業園區、體驗檜木燒烙畫，直呼燒烙時檜木香味撲鼻，感受濃濃的「嘉義味」。

蘇巧慧今稱讚李俊俋，此次競選主軸｢嘉義不一樣｣，安排的助選行程也跟別人「不一樣」，別人是車隊掃街、市場拜票，李俊俋安排她品嘗嘉義美食，從中讓她實際看到美食在觀光景點廊帶中扮演的角色，以及李俊俋將結合美食、景點規劃的觀光願景，而到嘉創園區體驗檜木燒烙，也不只是體驗手作木燒烙畫單一項目，更是擘劃如何讓整個園區有更多產業進駐，如何有助於推動觀光、年輕人創業等，將政見落實在日常生活。

蘇巧慧也分享體驗檜木燒烙感想，她說透過「木田創藝坊」老師陳士畧、油畫家李惠文夫妻的指導，使用初學者適合的圓刀進行電燒，順利完成木烙畫「顧家鄉、拚未來」，而電燒時不斷聞到檜木的香味，感受到嘉義的味道、嘉義「木都」獨特的文化。

李俊俋表示，他在立法院擔任立法委員至今，與蘇巧慧有很深的交情，此次蘇巧慧幫他助選，特地安排檜木燒烙畫體驗，除當燒烙時可聞到檜木香味、充滿嘉義特色，感受燒烙文化。

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