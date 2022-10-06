台灣選舉首例 李俊俋發行嘉義市觀光NFT

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天發行嘉義市觀光NFT，作為捐款民眾贈品。（記者王善嬿攝）

2022/10/06 16:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）正夯，民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天宣布發行首個嘉義市觀光NFT，由「牛奶人」設計操刀10款具有嘉義在地元素作品，透過元潮公司發行，回饋給捐款的支持者，李俊俋也成為台灣選舉史上第一個將NFT作為選舉捐款小物的參選人。

競選總部發言人蔡文旭表示，今年8月政府成立數位發展部，網路發展熱絡的時代，不論是創作還是資訊等等皆在網路上流通推廣，而NFT除了順應數位潮流，更融入了各種嘉義特色元素，希望透過更智慧的方式行銷推廣嘉義市到世界各個角落。

李俊俋說，NFT的概念是希望用多元、「元宇宙」概念推廣行銷嘉義市觀光，藉由10款以嘉義市美食、觀光景點來設計的NFT進行城市行銷，包含射日塔、檜意森活村、諸羅山涼麵、蘭潭月影潭心、噴水圓環、嘉義印象一、嘉義印象二、樂活嘉義、嘉義雞肉飯、嘉義火車站等，每款發行500枚，總共發行5000枚，民眾捐款600元可獲得600點，每600點可任選兌換一個NFT；考量部分市民不熟悉網路操作，同步發行印有NFT內容的「嘉義市城市觀光紀念票」，作為小額捐款的贈品。

李俊俋說，此次發行NFT，是希望展現一種開闊的方式，未來嘉義市的文化、藝術、觀光都可以用此方式進行推廣、行銷，呼應他所提出的四大競選政見之一「生活有智慧」，利用更科技、多元，讓國內、國外的人看到嘉義市的觀光及藝術。

元潮公司董事長戴章皇說，NFT是一種獨特性的非同質化代幣，發行及流通都是在網路平台上運作，如大英博物館、羅浮宮都曾發行NFT，吸引粉絲收藏，此次發行的嘉義市觀光NFT，可在網路上被全世界看見，未來NFT可以應用在博物館、圖書館會員制，透過發行NFT，讓會員一起投資、推廣嘉義市的藝文、觀光。

李俊俋（右）今天與元潮公司董事長戴章皇（中）、競選總部發言人蔡文旭（左）一同宣布發行NFT，用不一樣的方式行銷嘉義市觀光。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法