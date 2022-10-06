為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義市

    台灣選舉首例 李俊俋發行嘉義市觀光NFT

    民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天發行嘉義市觀光NFT，作為捐款民眾贈品。（記者王善嬿攝）

    民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天發行嘉義市觀光NFT，作為捐款民眾贈品。（記者王善嬿攝）

    2022/10/06 16:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）正夯，民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天宣布發行首個嘉義市觀光NFT，由「牛奶人」設計操刀10款具有嘉義在地元素作品，透過元潮公司發行，回饋給捐款的支持者，李俊俋也成為台灣選舉史上第一個將NFT作為選舉捐款小物的參選人。

    競選總部發言人蔡文旭表示，今年8月政府成立數位發展部，網路發展熱絡的時代，不論是創作還是資訊等等皆在網路上流通推廣，而NFT除了順應數位潮流，更融入了各種嘉義特色元素，希望透過更智慧的方式行銷推廣嘉義市到世界各個角落。

    李俊俋說，NFT的概念是希望用多元、「元宇宙」概念推廣行銷嘉義市觀光，藉由10款以嘉義市美食、觀光景點來設計的NFT進行城市行銷，包含射日塔、檜意森活村、諸羅山涼麵、蘭潭月影潭心、噴水圓環、嘉義印象一、嘉義印象二、樂活嘉義、嘉義雞肉飯、嘉義火車站等，每款發行500枚，總共發行5000枚，民眾捐款600元可獲得600點，每600點可任選兌換一個NFT；考量部分市民不熟悉網路操作，同步發行印有NFT內容的「嘉義市城市觀光紀念票」，作為小額捐款的贈品。

    李俊俋說，此次發行NFT，是希望展現一種開闊的方式，未來嘉義市的文化、藝術、觀光都可以用此方式進行推廣、行銷，呼應他所提出的四大競選政見之一「生活有智慧」，利用更科技、多元，讓國內、國外的人看到嘉義市的觀光及藝術。

    元潮公司董事長戴章皇說，NFT是一種獨特性的非同質化代幣，發行及流通都是在網路平台上運作，如大英博物館、羅浮宮都曾發行NFT，吸引粉絲收藏，此次發行的嘉義市觀光NFT，可在網路上被全世界看見，未來NFT可以應用在博物館、圖書館會員制，透過發行NFT，讓會員一起投資、推廣嘉義市的藝文、觀光。

    李俊俋（右）今天與元潮公司董事長戴章皇（中）、競選總部發言人蔡文旭（左）一同宣布發行NFT，用不一樣的方式行銷嘉義市觀光。（記者王善嬿攝）

    李俊俋（右）今天與元潮公司董事長戴章皇（中）、競選總部發言人蔡文旭（左）一同宣布發行NFT，用不一樣的方式行銷嘉義市觀光。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屢遭監院糾正 嘉義市府挨轟淪「寄生宿主」回應了
    2022/09/30 18:58

    屢遭監院糾正 嘉義市府挨轟淪「寄生宿主」回應了
    挺18歲公民權 李俊俋率民進黨國務青、嘉義青年街頭快閃
    2022/09/29 20:10

    挺18歲公民權 李俊俋率民進黨國務青、嘉義青年街頭快閃

    熟女保健品一上市賣翻！被醫師狂讚
    嘉市前機要專員不當介入採購案 李俊俋批：權力使人腐化
    2022/09/29 10:46

    嘉市前機要專員不當介入採購案 李俊俋批：權力使人腐化
    李俊俋批公園市長、剪綵市長 黃敏惠陣營：施政獲評五星級
    2022/09/28 23:17

    李俊俋批公園市長、剪綵市長 黃敏惠陣營：施政獲評五星級

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    嘉義市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播