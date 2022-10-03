嘉市污水系統第一期工程9標全動工 2024年完成1萬5000戶接管

內政部次長花敬群（左六）、嘉義市長黃敏惠（左七）等人，今天上午主持「嘉市污水下水道系統」第一期計畫第6、7標工程開工祈福儀式。（記者丁偉杰攝）

2022/10/03 17:02

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市污水下水道系統」建置於今年3月遭監察院糾正工程、接管時程落後，市府今天上午舉行第一期計畫第6、7標工程開工祈福儀式；市府表示，污水系統第一期計畫總經費43.7億元，分支管網及用戶接管工程共計9標，合併為5標發包施工，第6、7標工程開工，象徵第一期所有工程標已全部動工，目標2024年完成1萬5000戶用戶接管。

內政部次長花敬群、營建署長吳欣修、嘉義市長黃敏惠、嘉市副議長蘇澤峰等人出席開工祈福儀式。

市府工務處簡報指出，第6、7標工程範圍，以世賢路一段及世賢路一段580巷以南、文化路以西、友愛路及北社尾路以北，及北港路、保福一路口以西至埤竹路範圍，涵蓋保生里、保安里、湖邊里、新厝里、北湖里及竹村里等地區，施工期程為810個日曆天，總工程經費4億6300萬元，預計接管戶數2635戶，完工後將提升嘉市用戶接管普及率2.59％。

花敬群表示，污水系統建置是嘉市城市發展進步的重要指標，相信在市府團隊與中央共同合作與努力下，未來第二期、第三期工程計畫也能夠順利往前推動。

黃敏惠說，嘉市正積極提升公共污水下水道普及率，落實雨污分流，工程雖然起步慢，市府以務實、最有效率方式加速推動，最後一哩路是最艱困的，現在大家陸續已感受到污水系統接管後，環境變得更好、更美，感謝營建署與市府同仁齊心努力推動，距離目標一步步邁進。

市府工務處表示，污水系統第一期第1標工程已於2021年11月底竣工，第2、3標預計今年12月完工，第4、5標預計明年順利完工，第8、9標已於今年4月15日開工，第6、7標開工後，全力推動執行；截至8月底，嘉市在全國污水下水道用戶接管提昇率2.5％，為今年度全國之冠。

「嘉市污水下水道系統」第一期計畫第6、7標工程今天上午舉行開工儀式，現場展示CCTV管線檢視車模擬示範。（記者丁偉杰攝）

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