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    首頁　>　嘉義市

    嘉市首座社會住宅「博愛安居」開工 2026年6月完工

    內政部政務次長花敬群（右五）、嘉義市長黃敏惠（右四）、立委王美惠（右三）等人，今天上午參與博愛安居社宅開工典禮。（記者丁偉杰攝）

    內政部政務次長花敬群（右五）、嘉義市長黃敏惠（右四）、立委王美惠（右三）等人，今天上午參與博愛安居社宅開工典禮。（記者丁偉杰攝）

    2022/10/03 16:31

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市首座社會住宅「博愛安居」，由內政部國家住宅及都市更新中心主辦，今天上午由內政部次長花敬群、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人舉行開工典禮；花敬群表示，博愛安居統包工程經費10億7600萬元，預計興建地下3層、地上13層、總戶數206戶，將有套房、二房、三房等滿足居住需求，另提供部分空間規劃設置日照中心，預計2026年6月完工。

    博愛安居位於台一線博愛路上的大潤發對面，鄰近鐵路高架後火車站區域，交通、生活便利，基地面積3312平方公尺。完工後，提供設籍嘉市或在嘉市就學、就業、無自有住宅，及經濟或社會弱勢者承租，社宅只租不賣，1次承租3年，可延長1次，弱勢者可延長至12年。

    花敬群說，社宅興辦跟過去有很大的不同，現在已是優質的類豪宅，由中央出錢及管理，除了同層排氣、耐震等硬體結構設計，還有集會空間可供鄰里借用，同時打造社區廣場，讓在地居民在此舉辦活動，發揮鄰里小公園特色，造福鄉親。

    黃敏惠說，博愛安居基地土地為國防部軍備局所有，辦理過程中，市府協助中央解決各項用地及行政問題；嘉市為減輕直接興建社會住宅之財政負擔，由租屋服務業者開發民間住宅出租，提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助與租金補助等措施。

    王美惠說，她初任立委時，住都中心在嘉市僅規劃100戶社宅，遠遠不及所需，她不斷向中央爭取，現今規劃總數合計500戶，包括西區博愛安居206戶、西區友忠好室144戶（預計10月19日開工）、東區安寮好室150戶（規劃階段），未來會持續向中央爭取，期待為嘉市提供優質社宅。

    博愛安居由嘉義在地鈺通營造公司（代表廠商）及石昭永建築師事務所共同投標承攬工程設計及施工。

    嘉義市長黃敏惠說，博愛安居基地為國防部所有，辦理過程中，市府協助中央解決各項用地及行政問題。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠說，博愛安居基地為國防部所有，辦理過程中，市府協助中央解決各項用地及行政問題。（記者丁偉杰攝）

    內政部次長花敬群說，博愛安居社宅興辦由中央出錢及管理，除了同層排氣、耐震等硬體結構設計，還有集會空間可供鄰里借用。（記者丁偉杰攝）

    內政部次長花敬群說，博愛安居社宅興辦由中央出錢及管理，除了同層排氣、耐震等硬體結構設計，還有集會空間可供鄰里借用。（記者丁偉杰攝）

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