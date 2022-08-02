前小姑作證未實際當助理、支用帳戶 戴寧辯護律師質疑證詞前後不一

戴寧涉詐領助理費案，今天開庭審理。（資料照）

2022/08/02 12:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費案，嘉義地院進入檢辯交互詰問證人階段。今天上午開庭傳喚戴寧郭姓前夫的妹妹出庭，郭女供稱她未實際擔任戴的助理，未支用助理薪資帳戶，當初如何提供開戶印章等證件給戴開戶，因時間久遠，已不記得。戴寧否認犯罪，強調未向郭姓前夫要求向其妹拿開戶證件，戴的辯護律師主張，郭女在檢調調查時供稱是戴寧指示她開戶的，開庭時卻又有另一番說詞，認為郭女供述前後不一。

郭女係戴寧的前小姑，屬二親等內姻親關係，依刑事訴訟法規定，郭女得拒絕證言，法官今天開庭時，即詢問郭女是否願意作證，郭女答稱同意作證。但戴寧的辯護律師隨後主張，檢方於3月傳喚郭女偵訊時，漏未告知拒絕證言權。法官同意在筆錄內記載。

不過，檢察官表示，依郭女開戶的助理薪資帳戶所記載文字，經鑑定為戴寧所寫等證據顯示，此帳戶實際使用人為戴寧，儘管時間久遠，郭女對於當初如何提供開戶證件給戴的細節，記不起來，但將帳戶交由戴使用的目的明確。

檢察官指控，郭女於101年6月至105年12月底擔任戴寧的人頭公費助理，每月薪資2萬元，郭女任教職，未實際擔任戴的助理，但郭女助理薪資帳戶都是戴在使用。

郭女供稱，戴寧與哥哥離婚後，戴將帳戶存摺還給她，至於印章、提款卡則不確定是否戴有還給她。

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