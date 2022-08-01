嘉義高中3學生 奪國際生物奧賽2金、化學奧賽1金

國立嘉義高中科學班應屆畢業生劉宸安（左起）、高二生黃亮昕及劉耀璘，奪下奪國際生奧2金、化奧1金。（記者林宜樟攝）

2022/08/01 14:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義高中科學班應屆畢業生劉宸安、高二生黃亮昕日前參加在亞美尼亞舉辦的「第33屆國際生物奧林匹亞競賽」，各獲得1面金牌，高二生劉耀璘參加「第54屆國際化學奧林匹亞競賽」奪金。劉宸安、黃亮昕今天分享訓練過程中解剖數十種動物、昆蟲如蟑螂、蝸牛的經驗，劉耀璘提到從原本對化學沒有濃厚興趣，卻越讀越有興趣而當上國手，3人優秀的表現獲校方表揚及頒贈獎金。

劉宸安在校成績優異，是全校智育成績第一名，已錄取台灣大學牙醫系。她平時廣泛閱讀，以拉小提琴的方式紓壓，曾參加田徑隊專攻短跑。劉宸安說，選拔時幸運的選上國手，但申請學測二階與培訓的過程時間相近，當時有比較忙，還好生奧團隊與嘉中都有幫助她，讓她能順利完成，很開心能與同伴們在國際賽取得好成績。

指導老師賴美杏說，劉宸安高二時參加學科能力競賽生物科競賽，當時校內培訓時因名額有限無法代表學校參賽，高三時代表學校參加區賽，原本很看好，但區賽只有獲得佳作，沒有進全國賽，然而她持續努力，成為國際生奧國手獲得金牌，讓人感動。導師陳惠璋說，劉宸安課業與運動都優秀，和同學相處融洽，聰穎、熱愛學習並且善於思考，才能夠在奧林匹亞競賽中脫穎而出。

黃亮昕從小就喜歡看科學類書籍，高一剛開學時，買下師長推薦的Campbell生物學，愛上生物學奧秘，廢寢忘食的閱讀；他感謝指導老師葉貴華等師長支持，在國內培訓時認識全國各地高手，在國外的比賽中與世界各國選手交流，也發覺自己的視野狹小，未來會想到更多地方，開拓視野。

黃亮昕和劉宸安說，目前生奧主流主題有蟑螂及孔雀魚，因培訓參賽，經常購買蟑螂等昆蟲練習解剖，也解剖過各種水生動物，還曾解剖過鵪鶉，2人都已習慣，對解剖各種動物不感到畏懼。

劉耀璘說，因受導師洪瑞鼎的指導，啟發對化學的興趣，自己找大學相關書籍閱讀，很幸運在高二時能當上生奧國手，在培訓及競賽過程中學習各種知識，認識各地的朋友，是最大的收穫洪瑞鼎說，耀璘起步雖晚卻不落人後，積極的態度使人感動。

嘉義高中校長陳元泰表示，學生認真、教師努力指導，還有實驗室、圖書館學習資源的共同支援，成就孩子們在國際大賽的好成績，感謝嘉義大學與中正大學在學生修課、專題講座、訓練與實驗研究的協助與指導，學校也與彰化師大科教所合作，開設科學探究課程，開啟學生在科學領域，學習與探究的機會。嘉中校友事務基金會董事長簡鴻文今天頒贈獎金給三位學生及指導老師，恭賀他們的努力有好成績，為國爭光。

嘉義高中校長陳元泰（右一）、嘉中校友事務基金會董事長簡鴻文（左一）頒贈獎金給獲獎同學及指導老師。（記者林宜樟攝）

黃亮昕等人為準備生奧競賽，練習解剖非洲大蝸牛等生物。（黃亮昕提供）

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