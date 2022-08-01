嘉市議員戴寧涉以前男友名義詐領助理費 檢方追加起訴

嘉義市議員戴寧。（資料照）

2022/08/01 09:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧因涉以人頭詐領助理費，嘉義地檢署今年5月11日依公務人員貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地院裁定羈押禁見，至今仍在押；今天嘉義地檢署發布追加起訴書，指戴寧曾以王姓前男友名義詐領助理補助費等共46萬5000元，依違反貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪嫌追加起訴。

檢方追加起訴書說明，戴寧為嘉義市議員，明知「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」有關助理補助費規定，亦明知公費助理補助費係由嘉義市議會編列預算支付，直接撥款至各公費助理帳戶，並非議員薪資一部分，非對議員個人之實質補貼，應核實全額支付予擔任公費助理工作人，不得為不實申報請領與挪用。

追加起訴書指出，戴寧2010年3月1日至2011年12月間，並未實際聘用王姓男子擔任議員公費助理，要求王姓男子虛偽掛名為公費助理，助理補助費受薪帳戶的存摺、印鑑章及提款卡由戴寧保管使用，再由戴寧全數提領現金作為個人私用，導致不知情的市議會承辦人員匯入助理補助費及春節慰勞金等共計46萬5000元。

戴寧偵訊時，否認上述犯行，稱王姓男子是她前男友，不清楚是否有用王男名義申報為公費助理，她當選議員後，助理聘用均為父親戴建三處理，並未保管王姓男子的帳戶；王姓男子則稱，他與戴寧交往10餘年，戴寧當選議員後，多次告知要以他的名義申報為議員助理，該帳戶存摺、印鑑及提款卡均交由戴寧保管使用，而他並未實際擔任議員助理工作，後來分手後，也未取回郵局帳戶。

檢方指出，戴寧先前因詐領助理費已被起訴，此案與先前案件，為一人犯數罪的相牽連案件，為求訴訟經濟及量刑上妥當性，進行追加起訴。

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