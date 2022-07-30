迎戰13年嘉義市長黃敏惠 李俊俋：力挽年輕人流失危機

李俊俋強調，會用過去豐富的經歷，解決嘉義市逐漸被邊緣化的危機。（資料照）

2022/07/30 10:19

〔記者陳政宇／台北報導〕年底選戰硝煙瀰漫，總統府前秘書長、民進黨嘉義市長參選人李俊俋，對壘擔任市長長達13年的黃敏惠。李俊俋昨受訪直指，嘉義市年輕的人口不斷流失，他會用過去豐富的經歷，解決嘉義市逐漸被邊緣化的危機，讓年輕人看得到未來。

針對外界關注，嘉義市以往被認為是「綠大於藍」，李俊俋29日參與民進黨網路節目《一碗麵的時間》前受訪表示，事實上嘉義市藍綠比大概是五五波，並沒有如外界所說是綠大於藍，而且有個特別的現象，「在中央層級的選舉，民進黨會稍有優勢，但是到地方層級，就變國民黨比較有優勢，藍綠的區別不大」。

談到總統府經歷將如何帶給嘉義市改變，李俊俋說，不管是怎麼樣的經歷，對他的人生來講，都是一種成長歷練。而在總統府的時間，讓他看到這2、3年，世界局勢的變化非常大，由競爭轉向合作，「縣市之間也該這樣」。過去縣市之間比較強調競爭，你有什麼我也要有什麼，但現在縣市之間更該強調的是合作。

他以嘉義縣市為例，嘉義縣未來有科技園區，慢慢成農業縣轉變成農工縣。嘉義市則有醫療、有教育、有消費服務，這部分可以彌補嘉義縣的不足，讓嘉義縣市共榮共利、互相合作，這才是未來縣市發展的重點。

至於要如何與自稱「媽媽市長」的黃敏惠來競爭，李俊俋指出，這次國民黨有好幾位媽媽市長，像台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美等人，她們共同特點是跑得很勤，跟樁腳之間的連結緊密，他質疑，「這樣的關係真的會促進縣市的發展嗎？」

李俊俋接著說，相較之下，他這次回鄉參選，最大優勢就是中央地方歷練豐富，無論是民代或政務官都做過，所以觀察問題的角度會不一樣。他會用不同的角度來看待、解決嘉義的問題，讓嘉義市民有不同的選擇。

李俊俋也強調，他看到嘉義市年輕的人口不斷流失，小孩未來留在嘉義市發展的可能性恐怕越來越小，也擔心嘉義市未來會被邊緣化。做為2個孩子的爸爸，他焦慮的是下一代要怎麼辦，也會就此提出不同方式，來解決嘉義市民所面對的問題，給下一代更多的選擇和未來。

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