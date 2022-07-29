嘉女畢業生苦練跆拳道多年 考上警專「想改變家境」

嘉義女中畢業生蔡青芳，苦練跆拳道，夢想成為警察。（蔡青芳提供）

2022/07/29 11:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義女中畢業生蔡青芳，家中務農，經濟狀況不佳，她很孝順，經常清晨4點多起床到田裡幫忙；蔡青芳從小就想成為優秀警察維護治安，並改變家境，她苦練跆拳道多年，多次獲獎，藉由運動維持健康身心，保持讀書習慣，昨天台灣警察專科學校放榜，蔡青芳錄取行政警察科，邁向翻轉人生的第一步。

蔡青芳家住雲林縣北港鎮，小學三年級開始練跆拳道，由教練蔡良慶指導多年，持續練習，曾在雲林縣縣長盃跆拳道錦標賽奪冠，2021年嘉義市運動會跆拳道高女組對打49公斤級第二名；蔡青芳的母親是越南新住民，家裡務農，經濟不好，平日或假日需要早起幫忙種田，她很感謝求學階段時北港國中、嘉義女中師長協助各項補助，讓她能安心求學。

因練跆拳道，蔡青芳從小就有當警察的夢想，蔡良慶告訴她「把跆拳道當作永遠喜愛的運動，如果想改變家境，一定要努力考上警專」；蔡青芳說，練跆拳道能夠把自己的身心靈保持在最佳狀態，她在校成績保持前100名，運動讓她穩定心情，好好讀書，終於考上警專。

蔡青芳說，感謝教練長期支持，師長不間斷的關心，未來的目標是當優秀的警察，因長年受到幫助，未來也想投入偏鄉回饋，讓更多像她一樣的孩子有更好的學習環境。

蔡良慶說，蔡青芳很孝順，幫忙家務，更常協助舉辦良闊盃等體育賽事，期許她未來在警察生涯能夠堅持自己的夢想，讓自己更加卓越；嘉義女中校長蔡枳松說，平時在校鼓勵孩子實現夢想，祝福青芳展翅遨翔，繼續努力，衣錦還鄉。

嘉義女中畢業生蔡青芳，苦練跆拳道，夢想成為警察。（蔡青芳提供）

嘉義女中畢業生蔡青芳和母親感情很好。（蔡青芳提供）

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