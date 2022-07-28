社工師林玉琴自掏腰包100多萬元 自辦社區老人共食取餐

林玉琴（右一）、葉育芬（左一）、社區志工等人供應長輩餐食，打造共生社區基地。（記者王善嬿攝）

2022/07/28 19:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕社工師林玉琴自掏腰包100多萬元，改造由好友葉育芬提供的舊車庫，開辦「好伴共生小園」，6月起加入嘉義市政府「花甲食堂」行列，以每餐收費25元，供應餐食給東區後湖里65歲以上長輩，不料長輩好康逗相報，還有長輩從西區「跨區」取餐、共食。

林玉琴說，服務長輩20餘年，現行社會制度將服務對象依年齡、身心障礙等類別區分，老人、小孩或身心障礙者因此受限於特定活動空間，因此引進日本共生社區概念，希望打造如家一般舒適、具生活感空間，吸引社區居民走進來，甚至可自行規劃、發起活動，彼此互助。

「好伴共生小園」開園約2個月，每週三到六開放半天，目前除假日舉辦親子活動，每日上午由廚師、社區志工準備菜餚，10點半起供應長輩午餐，美味料理還有濃濃人情味，每天供餐人數從十餘人至今平均70人，遠超過政府補助的20人額度，入不敷出，讓林玉琴掏出老本支應每個月4萬元的支出。

林玉琴說，便宜的餐費就是希望吸引阿公、阿嬤步出家門，到此聊天、分享近況，未來待籌措的資金充裕，還將陸續把其他空間整理好，增設下午茶館、講座、親子閱讀區等空間，讓不分年齡的青壯年、親子走進來，甚至發展社區產業，讓「好伴共生小園」成為社區居民在此放鬆、交流，甚至有能力生產、自給自足。

葉育芬說，家中目前僅剩她與兒子居住，認同林玉琴是在做「有意義的事情」，於是提供家裡的廚房、車庫空間，開放給社區使用，一起圓夢。

志工賴美年說，在這裡能關懷長輩、替老人家服務，而且志工們能運用各自專長煮飯、種菜、開講座，很好。

取餐的71歲獨居阿公表示，他住在西區因有朋友住在後湖里，經朋友介紹到此取餐，覺得花甲食堂的餐食衛生又美味。

社工師林玉琴斥資百萬元改造舊車庫，希望在嘉義市順利推動共生社區，一圓夢想。（記者王善嬿攝）

林玉琴推動共生社區，6月起在後湖里開辦「好伴共生小園」，目前提供花甲食堂服務。（記者王善嬿攝）

葉育芬認同林玉琴理念，提供自家的廚房（右）、車庫（左）等空間，讓社區居民使用。（記者王善嬿攝）

林玉琴為推動服務不分年齡的共生社區，還打造無障礙友善廁所。（記者王善嬿攝）

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