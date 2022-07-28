嘉市玉山國中兒童哲學營 嘉大教授分享獨立思辨養成6原則

嘉義大學教授王清思分享6大原則，讓家長、老師帶領學生培養獨立思考力。（玉山國中提供）

2022/07/28 17:18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府配合推動新課綱，今天及8月5日在玉山國中舉辦兩場次、每場30人的「兒童哲學夏令營」，藉此培養國中生獨立思辯能力，嘉義大學教育系教授王清思今為營隊導言「關於兒童哲學，你需要知道的10件事」，分享6個原則，讓教師、家長引導學生培養獨立思辯能力。

王清思表示，兒童哲學主要目的，是幫助兒童學習「如何為自己思考」，教師、家長可把握6大原則，首先，給學生充分的思考時間，讓學生不害怕沉默、說錯話，發言很安全，即使被否定，也不用急著用話語填滿時間；其次，有效提問，確認是開放式問題、充滿探索意味的問題，而不是拷問正確答案；三，善用思考工具，適時澄清語意、提出問題、給予理由、說明例子、思考反例、辨別真偽、檢視前提，以及考慮後果，讓思考內容有所依據，通情而達理。

其四，啟動團體對話的模式，讓學生可以對照自己與他人的觀點，看見彼此的反應、關注彼此的想法；五，鼓勵認真傾聽，傾聽不是為了利用對方說出的內容來推翻對方的觀點，而是聽見對方說的話，及背後更深刻意涵；六，不加評判、暫時不判斷，中性對待每一句話，不用既定的社會道德與倫理價值任意評斷，而是以力求以理解為前提。

活動並邀請前副市長李錫津對談，以趣味活潑的對話及團體探索互動，帶領學生進入兒童哲學的世界。

李錫津表示，兒童哲學不只教大人如何看見孩子，教孩子如何看見自己的想法，也在教導大人如何看見自己，看見世界；兒童生活哲學夏令營，讓孩子共學哲學，透過兒童哲學與人文、科學互動，結合生活哲學理念與做法，提升哲學思考涵養與信念，讓參與者都能成為「哲學大師」。

玉山國中校長鄭振銘表示，現今網路媒體資訊爆炸，藉由哲學夏令營除培養學生獨立思辯能力，透過活動規劃，也讓學生關注社區環境保護、永續經營，將哲學應用於生活中。

嘉義市兒童哲學夏令營今首場在玉山國中舉辦，學生透過實作活動，認識生活哲學、培養思考力。（玉山國中提供）

嘉義市前副市長李錫津以小故事引領學生認識兒童生活哲學領域。（玉山國中提供）

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