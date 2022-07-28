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    力挺警方防疫 保興府慈善協會捐800公升酒精、700劑快篩

    嘉市保興府慈善協會委員許哲瑜（右三）等人，捐贈酒精、快篩，由嘉市警第一分局副分局長殷嘉宏（右四）代表受贈。（記者丁偉杰攝）

    嘉市保興府慈善協會委員許哲瑜（右三）等人，捐贈酒精、快篩，由嘉市警第一分局副分局長殷嘉宏（右四）代表受贈。（記者丁偉杰攝）

    2022/07/28 17:26

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市保興府慈善協會」發揮池府王爺慈悲濟世精神，繼日前提供1500劑快篩供弱勢民眾領取，今天上午捐贈嘉義市警察局第一、第二分局，共計200桶酒精共800公升、700劑快篩，以實際行動力挺警察防疫工作。

    主祀池府王爺的保興府附設保興府慈善協會，長期對遭逢急難民眾伸援手，給予關懷；疫情期間持續捐贈快篩、酒精、口罩等防疫物資，給需要的機關團體或弱勢民眾。

    今天上午，保興府慈善協會委員許哲瑜、張耀庭偕同旭邦實業社負責人陳致愷等人，前往嘉市警第一、第二分局捐贈共計200桶酒精（每桶4公升，共800公升）、700劑快篩，分別由第一分局副分局長殷嘉宏、第二分局長程純濱代表受贈，並回贈感謝狀。

    許哲瑜說，國內疫情雖趨緩，Omicron變種病毒BA.4、BA.5來勢洶洶，皆有較高傳染力，藉由此次捐贈希望讓執勤警察安心、警眷放心，警民攜手共同防疫。

    陳致愷說，疫情影響民生，防疫酒精成為生活中不可或缺必需品之一，響應保興慈善協會公益善行，盼提昇防疫能量。

    程純濱表示，感謝保興府慈善協會支持警方防疫，守護員警執勤安全，將善用酒精防疫物資針對辦公場域、員警備勤室、廁所及停車場等全面清消，落實防疫。

    嘉市警第二分局長程純濱（左三）代表回贈感謝狀給保興府慈善協會委員張耀庭（左四）。（記者丁偉杰攝）

    嘉市警第二分局長程純濱（左三）代表回贈感謝狀給保興府慈善協會委員張耀庭（左四）。（記者丁偉杰攝）

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