嘉市府前專員被控收受廠商金錢禮物 無罪理由曝光

嘉市府前專員涉收賄案，今一審判決無罪。（資料照）

2022/07/26 16:44

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府前專員吳健榮被控收受廠商支付的咖啡、茶葉、現金，嘉義地檢署前年依違反公務人員貪污治罪條例罪嫌起訴，今一審宣判無罪。嘉義地院今下午公布判決無罪理由。

嘉義地院表示，吳健榮於2017年間收受簡姓業者10萬元，當時為養護工程科的技士，沒有承辦、實際參與「106年聯合挖掘申請業務管理服務案」，也不是創建、毅達營造公司承攬工程的承辦人員，簽呈及相關文件均沒有他的簽章。

此外，涉案營造公司承攬的工程都沒問題，吳男也沒有實際要求各工程承辦公務員要加快請款、驗收進度情形，無從推論出吳男的職務權限可以影響各工程承辦公務員，讓公務員加速工程執行或給予廠商方便，檢察官起訴吳男所涉的收賄罪難成立，諭知無罪。

判決理由提到，簡姓業者與吳男是老朋友，才贈送金錢，內心想說如果工程有問題可以請教他，但實際上沒有發生任何問題，另黃姓、陳姓、林姓3名被告，分別因曾向吳男詢問工程請款簽呈進度，且常喝吳男茶葉、咖啡，感到不好意思、基於人情世故等理由，贈送茶葉及咖啡豆，無法認定有賄賂故意，也沒有辦法認定所交付的財物與吳男有對價關係。

據起訴書指出，吳男退休後，在黃敏惠回任第三任市長後再回聘擔任機要，負責推動專案列管事務，及綜合性行政機要行業務，協助督導工務處等局處採購招標工作。

法界人士認為，本案判決結果和社會認知有落差，貪污罪中最重要的構成要件就是「對價關係」，簡姓業者贈送吳男10萬元，法院逕行認定吳男在市府無影響力，無對價關係，頗值得商榷，批這樣的判決「離譜！」檢方上訴二審的翻盤可能性很高。（16:47更新）

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