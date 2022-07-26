黃敏惠回聘的機要專員涉貪 一審判無罪

嘉義地方法院今下午宣判審理結果。（記者丁偉杰攝）

2022/07/26 14:47

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府工務處前機要專員吳健榮被控在任職工務處技士及機要專員時，收受業者現金30萬元、價值20多萬元的咖啡豆及茶葉，協助業者履約及請款時不受刁難，吳男否認犯行，嘉義地檢署2020年11月，依照違反貪污治罪條例罪嫌起訴。嘉義地院審理後，今天下午宣判，一審判決結果，吳健榮及簡姓、黃姓、陳姓、林姓等4名業者均無罪。

今天吳健榮及業者等5人都未到庭聆判，嘉義地院稍後公布判決理由。嘉檢今下午表示，收到判決書後，研議上訴。

記者今致電吳健榮，手機轉語音信箱。

吳健榮（64歲）原為市府工務處技士，2018年辦理退休，黃敏惠回鍋第三任市長後，吳也在8個月後，以機要職回聘任市府專員。

吳男被控自2016年起藉由負責路面整修工程等機會，多次護航廠商，涉嫌收受廠商現金、茶葉等賄賂，他於案發後的2020年8月12日被收押，嘉義地檢署11月依法起訴，收押期滿後他於2021年元旦復職，當天即辭去市府職務。

這起貪污案還被媒體爆出吳健榮全家6口「寄生」市府。吳的妻子為黃敏惠的國中同學也是閨密，2019年為市府「不老生涯規劃師」，吳的長女為市長隨行攝影官、次女任財政稅務局約僱人員，兒子原在工務處當工友，吳案爆發後，轉職到嘉市果菜市場，媳婦為地政處約僱人員。

市府表示，嚴女曾受訓獲不老規劃師志工認證，未受聘於市府；吳的長女、次女、媳婦都是約僱人員，每年通過考核後聘任，目前皆在職；吳的兒子經試用期滿合格為果菜市場正式員工，已任職1年多。

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