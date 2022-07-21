李俊俋嘉義城隍廟前誓師大團結 綠營要角出席齊喊「贏回嘉義市」

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（一排中）今與綠營地方要角到嘉義城隍廟參拜，團結大誓師。（記者王善嬿攝）

2022/07/21 13:22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨嘉義市長參選人李俊俋展開競選起手式，今與綠營地方要角一同到嘉義城隍廟參拜，進行團結大誓師。李俊俋表示，近4年來，嘉義市人口流失近5千人，還有發展邊緣化、市政執行力不佳等問題，未來應換一個新的市政團隊，導入區域合作的城市治理新觀念，加強市政執行力，對手已選13年，他要用4個月時間拚給大家看，嘉義不一樣。

今天團結大誓師活動，包括總統府國策顧問黃俊森、前嘉義市長涂醒哲、前嘉市議員江熙哲、嘉義市黨部主委黃露慧、民進黨中常委陳茂松、嘉市小英之友會理事長黃淑英，及黨籍議員、里長參選人等出席，齊喊「贏回嘉義，議員全壘打」等口號，立委王美惠因出國考察未出席。

李俊俋說，過去市政做好、活動辦好，市民就滿足，現在已經不一樣，他擔任總統府副秘書長2年半，看見的國際趨勢是國與國之間的互惠合作，我國贈送口罩、他國提供原料，這也是未來城市治理新觀念，而嘉義縣正籌設科學園區，如何利用嘉義市的醫療、教育、服務，吸引科學園區的人來嘉義市消費，嘉義市準備好了嗎？

李俊俋表示，黃市府團隊這3年多無論在景觀建設或城市風貌，審計部嘉義市審計室審計報告多個案件評語都是「進度落後、亟待改善」；嘉義市需要新的市政、議會團隊，建設好就能與其他縣市合作、一起努力，如嘉義市區鐵路高架化、污水下水道工程，都是前涂市長任內與他一起爭取、啟動施作，嘉義不一樣，團結一定贏。

黃俊森說，小英總統曾提到她3次選舉在嘉義市的得票率都是全國前3名，幾乎獲得過半數市民支持，為答謝嘉市民，今年嘉義市長選舉絕對派出最強團隊、贏得選舉，此次提名的市長、市議員、里長參選人，都是最優秀人才，政見將陸續推出，如獲市民支持、肯定，一定讓嘉義市脫胎換骨。

涂醒哲今引用日本自民黨副總裁麻生太郎曾對遭刺殺身亡的前首相安倍晉三推薦的話，「李俊俋比我強，我輔佐他」，涂醒哲推薦說，李俊俋有7項強項，包含公督盟評比第一名立委、協助爭取中央經費建設嘉市、了解嘉義市政可馬上上手、獲蔡英文總統欽點背書有助爭取中央行政資源及經費、可與民進黨籍嘉義縣長合作協調、年輕且創意無窮、不會貪污等，強強7點，SEVEN UP！李俊俋一定是清廉、勤政、愛鄉土，是市民不會後悔的最佳選擇。

黃露慧表示，李俊俋對市民需求很了解，且行政經驗豐富，未來中央、地方連成一線，可替嘉市爭取更多建設經費，也期待李俊俋發揮母雞帶小雞效應，讓黨籍議員、里長全壘打，「這一仗，一定全力以赴」。

嘉義市議員蔡文旭表示，黃市長沒有新思維、新創意，再做嘉義市也是如現在這樣，推薦鄉親選擇對愛嘉義市、願意負責、有創意、有思維的市長，帶領嘉義市向上提升，李俊俋做得到，此外需要縣市手牽手、中央與地方的心連心，讓嘉市走出新局面。

民進黨嘉義市長參選人李俊俋（右四）今誓師剩4個月時間，將拚給市民看，要讓「嘉義不一樣」（記者王善嬿攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋。（記者王善嬿攝）

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