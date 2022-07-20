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    首頁　>　嘉義市

    挺石斑魚！ 嘉義知名沙鍋魚頭賣龍虎斑魚頭 1年賣3萬份

    林聰明沙鍋魚頭3年前就與漁民契作，使用龍虎石斑魚製作沙鍋魚頭。（林聰明沙鍋魚頭提供）

    林聰明沙鍋魚頭3年前就與漁民契作，使用龍虎石斑魚製作沙鍋魚頭。（林聰明沙鍋魚頭提供）

    2022/07/20 18:05

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕中國6月13日起暫停輸入台灣石斑，政府正幫助農民推展石斑魚內外銷通路。嘉義知名沙鍋魚頭業者「林聰明沙鍋魚頭」，自3年前就與高雄漁民契作購買龍虎石斑魚頭，在線上購物通路、實體店面推出龍虎斑魚頭產品，受到客人青睞，光龍虎斑沙鍋魚頭品項，平均一年可賣出約3萬份，以行動支持在地漁產。

    林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，今年因中國暫停輸入台灣漁產，引發各界關注石斑魚，然而其實店裡以往使用大頭鰱、鮭魚等魚種製作沙鍋魚頭，因近年本土、環保意識抬頭，3年前就與高雄的養殖漁民契作，開發販售龍虎石斑沙鍋魚頭產品，因契作而保留完整魚頭，讓消費者可吃到豐厚有口感的魚下巴，再經油炸、高湯熬製砂鍋菜料，讓魚頭酥脆又有彈性，推出後市場反應很好，線上購物年平均可售出上萬份，而去年進軍台南三井OUTLET美食區，只提供沙鍋龍虎斑魚頭套餐，加上嘉義市店面販售量，年平均售出3萬份，每年購買的龍虎斑魚頭近2萬個。

    林佳慧推薦說，台灣漁民養殖石斑魚很用心，和店裡契作的漁民，透過天然海水、水溫比海水略低營造鑽石海域養殖環境，魚皮Q彈、肉質緊實細嫩，且使用本土養殖魚種，可縮短運送距離減少碳排放，使用國產魚種好處多多。

    林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧近年開發不同魚種的沙鍋菜色，提供消費者多元選擇。（翻攝自林佳慧臉書）

    林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧近年開發不同魚種的沙鍋菜色，提供消費者多元選擇。（翻攝自林佳慧臉書）

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