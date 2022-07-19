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    首頁　>　嘉義市

    嘉市大同國小整建廁所融入美感教育 如走進月台搭火車

    嘉義市大同國小整建大同樓東側廁所，以車站為主題設計，展現另類美術館藝術氛圍。（大同國小提供）

    嘉義市大同國小整建大同樓東側廁所，以車站為主題設計，展現另類美術館藝術氛圍。（大同國小提供）

    2022/07/19 18:34

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市大同國小運用教育部、嘉義市府經費502萬餘元，整建大同樓東側一、二、三、四樓廁所，日前完工，此次廁所以車站為主題，包含阿里山林鐵小火車、台灣黑熊、太魯閣號、普悠瑪號、阿里山山椒魚等元素，廁所隔間還以車廂為設計，讓師生上廁所宛如走進車站月台、與牆上動物圖案互動，充滿趣味及藝術氛圍。

    大同國小校長盧淑娟說，去年整建禮運樓東側廁所，融入學校美感教育特色，將廁所打造如另類美術館，獲得熱烈迴響，經再度向教育部申請第二期老舊校舍整建工程，總經費502萬8千元，其中市府配合款83萬7244元，整建大同樓東側廁所，日前完工。

    盧淑娟表示，整建後的廁所通風明亮、具現代藝術感，由藝術領域老師蔡秉勳、蕭嘉木及彭志煌等人擔任藝術創意總監，以不同車站設計廁所入口意象，男女隔間牆仿造車廂造型，搭配台灣特有種動物鋼板圖像，讓師生上廁所如搭乘火車還可沉浸在藝術中，是校內第二座另類美術館。

    為讓全校師生了解廁所整建設計理念、特色，還請畢業生覺苡瑄、劉禹岑拍影片介紹，新穎又具美感的廁所，讓2位畢業生直呼，「真替學弟妹開心。」

    嘉義市博愛國小7月18日起，舉辦為期4天的「賽恩斯科學夏令營」，該校自然教師團隊規劃如蝶豆花舞曲、隱形的砲彈等科學實作活動，讓參加學員在生活中趣味玩科學。

    博愛國小校長張英裕表示，市府致力推廣科學教育，每年科學168教育博覽會，更是指標性全民科普盛會，學校也自18日至21日舉辦科學夏令營，50個名額一開放報名就秒殺額滿，還增額到80人，希望讓孩子深入接觸多樣化科普活動，從實作中學習。

    廁所隔間還可看到台灣黑熊等特有種動物圖像。（大同國小提供）

    廁所隔間還可看到台灣黑熊等特有種動物圖像。（大同國小提供）

    博愛國小7月18日起舉辦為期4天科學夏令營，讓學員透過實作學科學。（博愛國小提供）

    博愛國小7月18日起舉辦為期4天科學夏令營，讓學員透過實作學科學。（博愛國小提供）

    博愛國小夏令營讓學員在生活中認識科學。（博愛國小提供）

    博愛國小夏令營讓學員在生活中認識科學。（博愛國小提供）

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