嘉市議員參選人勞資活動授課提「請大家支持」 人事處︰真的不宜

嘉市府勞資活動邀請國民黨嘉市東區議員參選人梁樹綸（站立者）擔任授課講師，被爆料疑以行政資源，為特定人士輔選。（擷取自梁樹綸臉書）

2022/07/19 17:06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕年底選舉將至，國民黨嘉市東區議員參選人梁樹綸昨天受邀擔任嘉市政府社會處「推動勞資會議機制活動」授課講師，被爆料在活動最後結束時，提到「年底要參選，請大家支持」等語，外界質疑活動淪為梁的造勢場，市府以行政資源為特定人士輔選，有違反行政中立之嫌。

市府人事處長蔡錦治今天接獲媒體查證時表示不知情此事，但認為「真的不宜」。她說，年底九合一選舉，中選會將於8月18日發布選舉公告起跑，目前尚未進入法定選舉期間，梁尚未登記，正式成為候選人，但會再了解此事有無違反行政中立。

社會處長林家緯說，梁樹綸為勞動部認證勞資爭議調解人，也是市府勞資調解委員，專業領域有豐富經驗，因而邀梁擔任授課講師；昨天他主持開場後，即先行離開現場，不知最後結束時狀況，但一定會遵守行政中立規範，未來活動若邀請具參選人身分的專業人士，也會加以提醒。

本報接獲爆料指出，活動在市府8樓會議室舉行，與會者數十人為事業單位代表，半天研習活動由梁樹綸主講勞資關係，最後結束時，梁卻提到「年底要參選，請大家支持」等語，質疑活動變質，不該有拜票行為，市府利用行政資源幫梁輔選，有行政不中立之嫌，將向相關單位檢舉。

梁樹綸回應強調，活動舉辦時間很早前即排定，他並非利用市府行政資源，做參選宣傳，與會者主動要交換名片，他也是拿執業律師名片，未做選舉宣傳。中場休息曾被問及，年底要參選一事，最後活動結束前致謝詞時，順道一提此事，當時他並沒有多想，若外界認為不妥，會再注意。

有與會者說，梁的授課準備充足，很受用，有人因時間無法配合，錯失參與機會，覺得可惜。

民進黨嘉市黨部執行長林振誠說，即使選舉日尚未開跑，梁身為參選人，市府事前應與梁做好充份溝通，梁也應掌握份際，此事不僅引起社會觀感不佳，外界也難免質疑，市府有濫用行政資源輔選「瓜田李下之嫌」。

首次投入選戰的梁樹綸，現年37歲，畢業於台大法律系法學組，為國民黨新生代代表人物，也是國民黨嘉市黨代表。

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