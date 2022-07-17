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    首頁　>　嘉義市

    無業男假冒女律師 騙少女拍裸照被判刑7年6月

    許姓男子在臉書上用女性照片當帳號照片假稱是女律師，向嘉義市1名未成年少女加好友，1人分飾兩角，誘騙、脅迫少女傳胸部、下體照片及裸露視訊。（情境照）

    許姓男子在臉書上用女性照片當帳號照片假稱是女律師，向嘉義市1名未成年少女加好友，1人分飾兩角，誘騙、脅迫少女傳胸部、下體照片及裸露視訊。（情境照）

    2022/07/17 18:02

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕無業的許姓男子於2020年8月，在臉書上用女性照片當帳號照片假稱是女律師，向嘉義市1名未成年少女加好友，1人分飾兩角，誘騙、脅迫少女傳胸部、下體照片及裸露視訊；少女後來報警，檢警調查起訴，嘉義地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例判處許男有期徒刑7年6個月。

    許姓男子2020年8月以女性身分帳號與少女加好友，謊稱自己是律師，傳訊聊天，介紹少女加他原本的男性臉書帳號為好友。用女性帳號聊天時，許男得知少女和男友出遊，有親密舉動，他向少女要求傳送自拍裸照給男性帳號，否則就會把少女交男友的事告訴父母，男友會被告，還傳訊「趕快，然後開電腦打給他，沒穿的哦」、「對了，拍奶跟下面哦」等，並且要少女裸體與男性帳號視訊。

    少女報警，指說自己不是自願，很害怕，也怕男友被告，因此才會傳裸照和進行裸體視訊。

    許男坦承，自己用女性帳號，自稱律師與少女聊天，介紹他自己用的男性臉書帳號，與少女加好友。許男辯稱，他以女律師身分和少女聊天時，少女提及和男友出遊，有親密舉動，他勸告少女男友不是好人，如果再來往，就要把少女交男友的事告訴父母，但並沒有脅迫少女傳送裸照。

    法官認為，許男先前曾對未滿16歲女子性交被判緩刑，緩刑期間又犯案，為滿足私慾，恐嚇脅迫少女傳裸露照片，且少女不願和解，只希望許男能得到處罰，審酌許男無業、未婚等狀況，判處許男有期徒刑7年6個月。

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