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    首頁　>　嘉義市

    嘉義史蹟資料館旁樹攀 高空俯瞰古蹟有新體驗

    佇嘉木工作室在嘉義市史蹟資料館旁的百年橄欖樹舉辦樹攀活動，學員在高空欣賞古蹟建築。（記者林宜樟攝）

    佇嘉木工作室在嘉義市史蹟資料館旁的百年橄欖樹舉辦樹攀活動，學員在高空欣賞古蹟建築。（記者林宜樟攝）

    2022/07/17 12:23

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義青年謝旻勳、蔡期昇創辦的「佇嘉木工作室」，以推廣樹攀活動為宗旨，今天在嘉義市市定古蹟「史蹟資料館」旁舉辦「昭和十八‧攀樹」，透過掛在大樹上的繩索，讓學員手腳並用，透過繩索、繩結往上爬，在高空體驗大自然及樹木的力量，俯瞰史蹟資料館建築之美，學員直說「在空中看古蹟好特別！」

    謝旻勳是中興大學森林系畢業，與東海大學社工系畢業的好友蔡期昇，因喜愛樹攀活動，取得攀樹教練證照，去年創辦「佇嘉木工作室」，尋找適合的大樹，不定期在嘉義地區舉辦樹攀活動，目前團隊有6名年輕伙伴。

    市定古蹟史蹟資料館是日治時期嘉義神社附屬的齋館及社務所，保存完整，是嘉義市知名景點，假日時遊客絡繹不絕，今天還舉辦「昭和市集」，吸引很多遊客；佇嘉木工作室在史蹟資料館旁的百年的橄欖樹舉辦樹攀活動，許多經過的民眾都很好奇。

    不僅是攀樹，謝旻勳會先引導學員認識史蹟資料館歷史、大樹樹種，並測試安全性，以及教導學員瞭解繩結、扣環的強度與操作方式，再透過腳踩、上推繩結，一點一點上升，一段距離打安全結確保安全，國小低年級學生雖然比較吃力，但掌握訣竅後靠自己的力量上升，可達2、3層樓高高度，完成的孩子們覺得很有成就感，增強自信心，也更尊敬大樹，而保護樹木。

    蔡期昇說，未來將全心投入樹攀推廣，以一系列的活動設計，走入校園與社區，並規劃親子課程，讓父母能在樹攀時與孩子互動，增進感情，活動訊息在臉書粉專「佇嘉木」公布。

    謝旻勳教導教導學員樹攀。（記者林宜樟攝）

    謝旻勳教導教導學員樹攀。（記者林宜樟攝）

    學員靠著自己的力量往上爬，在高空欣賞古蹟建築。（記者林宜樟攝）

    學員靠著自己的力量往上爬，在高空欣賞古蹟建築。（記者林宜樟攝）

    史蹟資料館是嘉義市知名景點，還舉辦昭和市集。（記者林宜樟攝）

    史蹟資料館是嘉義市知名景點，還舉辦昭和市集。（記者林宜樟攝）

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