嘉市+254 65歲以上打疫苗 加碼送500元商品

嘉義市長黃敏惠宣佈，為鼓勵65歲以上長者打疫苗，即日起至5月31日，除原本中央獎勵措施外，市府加碼送500元商品卡。（記者丁偉杰翻攝）

2022/05/16 18:07

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市今天新增254例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，包含12歲以下40例，12至64歲189例，65歲以上25例；全市目前居隔2417人，輕症居家照護人數1445人。

市長黃敏惠今天下午在線上疫情說明會宣佈，即日起至5月31日設籍嘉市65歲以上市民，接種第1、2、3、4劑任一劑疫苗，除了中央原本獎勵500元商品卡，市府加碼再送500元商品卡，總共1000元商品卡，請符合資格長者，可至嘉市合約62家醫療院所預約接種。

此外，為讓快篩試劑有效運用於未確診的居家隔離者，市府發給的防疫包不會含快篩試劑，將提供更貼心實在物品，包含增加「運動飲料、維他命C、喉糖」來補充電解質及減緩不適，另提供沖泡飲、餅乾、保久乳等生活糧食，解決民眾基本防疫需求；同時也針對70歲以上的居家照護者提供借用血氧機，待解除隔離後須歸還衛生單位。

嘉市衛生局表示，轄內配賦醫院「防疫門診」為台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、嘉基醫院、聖馬爾定醫院共4家，另外轄內共8家醫院、2家藥局配賦COVID-19口服抗病毒藥物，詳細名單可至市府官網「疫情專區」查詢。

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