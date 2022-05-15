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    首頁　>　嘉義市

    黃敏惠︰長輩快篩陽即給藥免PCR 簡化行政手續

    嘉義市長黃敏惠（右二）今天與中央流行疫情指揮中心視訊會議時，提議給嘉義市足夠的抗病毒藥物。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（右二）今天與中央流行疫情指揮中心視訊會議時，提議給嘉義市足夠的抗病毒藥物。（嘉義市政府提供）

    2022/05/15 18:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕中央流行疫情指揮中心今天上午與地方政府召開視訊會議，商討防疫措施，嘉義市長黃敏惠、市衛生局長廖育瑋均提出建議，包括中央應配發嘉市足夠的抗病毒藥物、65歲以上快篩陽性即給予口服抗病毒藥物，以及提議快篩陽性民眾在視訊診療或現場診療，與醫師達成共識才確診確立等意見。

    黃敏惠表示，嘉義市是雲嘉南地區的醫療中心，不只照顧嘉市的確診民眾，鄰近縣市民眾到嘉市就醫人數，佔全體醫療比例53%，肩負照顧外縣市的醫療量能，建議中央配發給嘉義市的抗病毒藥物，不應以嘉義市確診者人數計算，而應參考前一週或前兩週的使用量來配送，避免排擠嘉義市民用藥權利。

    黃敏惠說，有關「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」議題，她認為65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物，並免除事後PCR篩檢，才是更佳作法，治療效果更好、行政手續更單純。

    廖育瑋會中則建議，應該由快篩陽性民眾認同自己確診、醫師也認為確診，快篩陽性即確診就確立，如果民眾與醫師有不同見解，或者民眾需要法律證明文件，才讓這些民眾做PCR篩檢。中央流行疫情指揮中心表示，將仔細研議上述提議。

    廖育瑋也表示，隨疫情進入高峰、確診者數量遽增，居家隔離者人數更是增加，目前中央已經解除居家隔離者的電子圍籬，建議中央是否也不須要求地方政府開立居家隔離通知書。

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