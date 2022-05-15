嘉市+190！明起第4劑疫苗開打 符合條件者不到1千人

嘉義市今天新增190例確診個案，12歲以下有27例。（圖由嘉義市政府提供）

2022/05/15 16:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市今天新增190例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，包含12歲以下27例，12至64歲149例，65歲以上14例。嘉義市政府衛生局今公布，5月16日起，凡施打COVID-19疫苗第3劑已5個月的65歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可接種第4劑，預估符合條件者不到1千人。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，為降低染疫後轉中、重症風險，去年12月27日之前接種第3劑，而且符合以下條件的對象，65歲以上民眾、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度或嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、HIV陽性患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者），可以接種第4劑。

廖育瑋說，去年12月27日前完成第3劑接種的總人數約1027人，因此符合上述條件者的人數不到1千人。

市衛生局表示，上述民眾不論先前劑次接種廠牌，第4劑可接種半劑量的莫德納、全劑量BNT或高端COVID-19疫苗，嘉市共62家合約醫療院所提供預約接種服務，詳洽嘉市衛生局網站查詢。

第4劑COVID-19疫苗5月16日起開打。（資料照）

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