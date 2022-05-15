內用客銳減 嘉市五星飯店自助餐即起至5/31平日暫停內用

嘉義耐斯王子大飯店公告，即日起萬國百匯餐廳平日的午、晚餐暫停內用。（記者王善嬿攝）

2022/05/15 15:19

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案攀升，五星級飯店嘉義耐斯王子大飯店，平日提供自助餐的萬國百匯餐廳，因內用生意銳減，近日透過臉書公告，「因應疫情升溫，7F萬國百匯餐廳5月11日至5月31日止，平日午餐及晚餐餐期暫停內用」，不過仍提供外帶、團體客包場預約用餐等服務。

嘉義耐斯王子大飯店人員表示，疫情升溫，原本已經預訂的社團、團體餐會延期舉行，散客多預約指定在包廂用餐，不過因平日內用客銳減，所以週一至週五的午、晚餐暫停內用到5月底，假日仍照常營運、供餐。

嘉義市樂億皇家渡假酒店副總經理曾錦堂表示，飯店餐廳雖未暫停內用，然而生意也受到影響，目前將港式飲茶、中餐廳場地合併為一個場地使用，減少水電、人力開銷，港式飲茶餐廳則於16到18日進行內部維修。

次郎日本料理店去年受疫情影響，歇業2個月後復業，近日推出防疫便當、拉抬生意，市議員李忠曆今前往購買便當，他表示，疫情嚴峻，減少到餐廳用餐次數，改外帶便當支持業者。

次郎業者張義松表示，往年母親節店內訂桌都額滿，今年原本也有多組客人預約用餐，因疫情升溫全數取消，部分改為外帶，即使星期天、假日，也僅有少數客人內用，因此近期推出100元、120元、150元等不同組合防疫便當自救。

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次郎日本料理店假日少見客人內用。（記者王善嬿攝）

日本料理業者推出防疫便當，中午銷售情形不錯。（圖由張義松提供）

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