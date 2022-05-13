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    首頁　>　嘉義市

    嘉市+228 國小莫德納疫苗施打意願約24％

    嘉義市國小莫德納疫苗到校集中施打作業今起開跑，嘉義市長黃敏惠（二排右三）關懷學生接種狀況。（記者王善嬿攝）

    嘉義市國小莫德納疫苗到校集中施打作業今起開跑，嘉義市長黃敏惠（二排右三）關懷學生接種狀況。（記者王善嬿攝）

    2022/05/13 16:48

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市今天新增228名武漢肺炎確診個案，包含12歲以下28例、12至64歲184例、65歲以上16例。嘉義市今起到6月2日進行6至11歲兒童疫苗入校集中施打作業，首日有垂楊國小、民族國小、北園國小、崇文國小及嘉義特殊教育學校施打，市府依據之前接種意願調查估計，有意施打者約24.02%。

    嘉義市國小莫德納疫苗到校集中施打作業今天開跑，黃敏惠上午到崇文國小視察疫苗接種情形。

    她表示，尊重家長、孩子的接種意願，面對疫情與孩子健康的選擇，兒童接種疫苗能盡早提升保護力，今天疫苗施打第一天，共有5間學校分別由聖馬爾定醫院、台中榮總嘉義分院、陽明醫院、部立嘉義醫院、慶昇醫院等醫護人員入校施打，感謝醫護人員辛勞。

    黃敏惠說，為減緩疫苗接種後的不適，市府準備「小冰寶」贈送給接種學生，而疫苗施打後，學校也將動態課程調整為靜態學習課程，讓學生避免劇烈運動，如學生身體不舒服，可以請疫苗假休息，但施打疫苗後，仍要戴口罩，拱手、不握手、勤洗手等作好個人衛生防護。

    市府教育處長林立生表示，學生接種疫苗後不能揉打針處，可以用小冰寶局部冷敷，而且也要多喝水及多休息。另外提醒，符合施打年齡但選擇不在校集中接種的國小學生，可向學校健康中心領取「意願書」及「補接種通知單」，攜帶以上這兩張單子，由家長帶孩子前往合約醫療院所接種，嘉義市共有62間合約院所接種，幼兒園滿6歲兒童，也請家長帶往合約院所或東、西區衛生所接種，詳洽嘉義市衛生局網站查詢。

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    嘉義市崇文國小學生今接種莫德納疫苗。（記者王善嬿攝）

    嘉義市崇文國小學生今接種莫德納疫苗。（記者王善嬿攝）

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