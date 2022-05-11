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    首頁　>　嘉義市

    嘉市+205 確診居家照護關懷醫療院所共8家

    嘉義市長黃敏惠表示，因應疫情發展，市府衛生局製作「COVID-19居家照護服務的防疫關懷手冊」。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉義市長黃敏惠表示，因應疫情發展，市府衛生局製作「COVID-19居家照護服務的防疫關懷手冊」。（記者丁偉杰翻攝）

    2022/05/11 16:57

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市今天新增205例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，包含12歲以下38例，12至64歲147例，65歲以上20例；目前全市居隔2545人、輕症居家照護人數935人。

    今天下午，市長黃敏惠主持線上防疫說明會時，邀請嘉市醫師公會理事長趙善楷說明「遠距醫療－線上問診」、開立藥物流程及出現警示症狀應盡速聯絡119，讓有需要的民眾居家接受專業醫療關懷。

    黃敏惠表示，市府衛生局製作「COVID-19居家照護服務的防疫關懷手冊」，手冊內容包含視訊問診步驟、申請居家送藥方法，另外還有確診居家照護關懷醫療院所共8家，包括嘉基、聖馬爾定、陽明、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陳仁德醫院、盧亞人醫院、慶昇醫院，每天主動關懷和追蹤確診者健康狀況，東、西區也有總共40家診所一起加入關懷行列。

    趙善楷說，無症狀者無須快篩，若快篩陽性民眾，可分為兩類，一類是居家檢疫、居家隔離及自主防疫者，另一類則是一般民眾。

    明天起，居家檢疫、居家隔離及自主防疫者，如使用快篩檢測呈陽性時，可透過線上確診方式，聯繫嘉市這8家確診居家照護關懷醫療院所及40家診所，確認快篩結果。

    一般民眾使用居家快篩呈陽性時，無症狀者前往嘉市分流採檢醫院進行PCR採檢，分流採檢醫院為中榮嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陽明醫院及聖馬爾定醫院；有症狀者且快篩陽性者，可至聖馬爾定、嘉基、衛福部嘉義醫院、中榮嘉義分院等4家醫院「防疫門診」就醫採檢，由醫師評估後，開立症狀治療藥物。

    嘉市府表示，相關確診居家照護關懷醫療院所或採檢醫院名單與時間，可上市府官網「COVID-19疫情資訊專區」查詢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    嘉市醫師公會理事長趙善楷（右）說明「遠距醫療－線上問診」。（記者丁偉杰翻攝）

    嘉市醫師公會理事長趙善楷（右）說明「遠距醫療－線上問診」。（記者丁偉杰翻攝）

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